Perseguição em alta velocidade termina com preso na RJ-106

Uma perseguição em alta velocidade, na Rodovia RJ-106, na altura do distrito de São José do Imbassaí, em Maricá, terminou com um homem preso em flagrante, nessa quinta-feira (24). De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava trafegando em um carro com indícios de clonagem.

Segundo o 12º BPM (Niterói), uma equipa da 6ª Cia. (Maricá) foi averiguar uma denúncia de que um carro, que teria sido usado em um roubo de carga de cigarro, estaria abandonado na Rua Dois, que fica no loteamento Las Palmas. Os agentes encontraram o automóvel, modelo Volkswagen Virtus, no local.

Em averiguação por meio da placa, não foram encontrados registros de roubo ou furto. No entanto, posteriormente, os policiais descobriram que a placa do automóvel era clonada. Assim que a equipe policial se afastou do carro, dois homens se aproximaram do veículo. Um deles tomou a direção enquanto o outro fugiu em uma moto.

Os policiais iniciaram perseguição ao carro e deram ordem de parada. O suspeito não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade pela Rodovia RJ-106. Na altura do km 22 da estrada, o acusado perdeu o controle e bateu no canteiro central da rodovia. Em seguida, os PMs conseguiram realizar a abordagem.

O acusado, que tem 22 anos e uma passagem pela polícia por roubo, foi detido e conduzido à 76ª DP (Niterói). Na distrital, foi descoberto que o carro era clonado. Dessa forma, o homem foi autuado em flagrante por receptação e preso. Ele foi conduzido á carceragem da distrital e o automóvel apreendido.