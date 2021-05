Perseguição em alta velocidade termina com preso na Niterói-Manilha

Uma carga de cigarros foi recuperada, na madrugada desta sexta-feira (21), durante perseguição no trecho Niterói-Manilha da BR-101, altura de São Gonçalo. O motorista do veículo utilitário, que estava com a carga, foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram recuperados quase mil maços de cigarros e 39 pacotes de fumo de rolo. Agentes da PRF realizavam um patrulhamento por volta das 4 horas de hoje na BR-101 quando deram ordem de parada a um veículo utilitário. O motorista ainda tentou empreender fuga, mas foi alcançado pela equipe policial.

Durante a fiscalização, foi verificado que constava contra o automóvel um registro de roubo. Há suspeita que a carga apreendida seja o produto de um assalto ocorrido em Unamar, no município de Cabo Frio, no dia 20 de maio. A ocorrência foi encaminhada à 73ª DP (Neves), central de flagrantes.