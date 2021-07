Perseguição e tiroteio pelas ruas de Icaraí

Ruas de Icaraí, Zona Sul de Niterói, se tornaram palco de tiroteio, nessa segunda-feira (12). A ocorrência envolveu um delegado da Polícia Federal, um acusado de estelionato e, em seguida, agentes da operação Niterói Presente, que chegaram ao local, para atender à ocorrência. O suspeito acabou ficando preso em flagrante. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da polícia, o acusado marcou com o delegado para vender um produto, sobre o qual não foram informados maiores detalhes, na Rua Professor Miguel Couto. No entanto, o comprador, após constatar possíveis irregularidades, teria dado voz de prisão. Na sequência, o homem, que estava de moto, iniciou fuga pelo bairro. Os policiais iniciaram cerco para tentar a captura.

Na esquina da Rua Professor Miguel Couto com a Rua João Pessoa, o fugitivo foi visto pelos agentes, que chegaram a disparar, na tentativa de capturá-lo. Na sequência, os policiais conseguiram fazer a abordagem. O motociclista foi revistado e, segundo a polícia, estava com um papelote, contendo 0,3 gramas de cocaína em uma mochila, além de um celular, carteira e cartão de crédito.

Em consulta ao banco de dados da Secretaria de Estado de Governo (Segov), não foi constatado mandado de prisão em aberto contra o homem. Mas em averiguação do chassi da moto, havia incompatibilidade com a numeração do motor. Acusado e testemunhas foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde o acusado ficou preso em flagrante e autuado por estelionato. A moto ficou apreendida por adulteração.