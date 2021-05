Perseguição e tiroteio da BR-101 ao Salgueiro, em São Gonçalo

Confronto entre bandidos e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com um suspeito morto, na noite dessa terça-feira (11), na localidade conhecida como Pistão, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, próximo à BR-101, em São Gonçalo. A ação ainda teve quatro acusados presos. Durante perseguição, o carro onde estavam os criminosos capotou.

Segundo informações da corporação, por volta das 21h, uma equipe, que estava em comando estático de combate ao crime, na altura de Guaxindiba, da BR-101, percebeu que o automóvel, onde estavam os suspeitos, freou bruscamente quando se aproximou da viatura. Os agentes deram ordem para que os ocupantes descessem, mas acabaram sendo atacados a tiros.

O carro iniciou fuga em alta velocidade, sendo seguida pelos policiais por cerca de 3 km, entrando na via, que é conhecida como Pistão. Ainda durante a fuga, o automóvel onde estavam os acusados, ao tentar fazer uma curva, acabou capotando. Os ocupantes saíram do carro, a fim de seguir com a fuga, dessa vez a pé, e atiraram novamente contra os policiais.

Os agentes revidaram e, durante o confronto, um dos suspeitos, que não teve identidade revelada, foi baleado. Os policiais o socorreram ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, mas o homem não resistiu. Outros três suspeitos, que não se feriram, acabaram presos em flagrante. A ocorrência foi registrada na 72ª DP (São Gonçalo), para onde os detidos foram encaminhados. Uma arma de fogo foi apreendida.