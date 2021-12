Perseguição e prisões em uma das ruas mais movimentadas de Icaraí

A noite dessa quarta-feira (22) teve perseguição e prisões numa das ruas mais movimentadas de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Dois bandidos, que tinham acabado de roubar um carro, foram capturados por equipes do 12º BPM (Niterói) e da operação Segurança Presente. O automóvel foi recuperado.

As equipes policiais receberam informação via rádio de que um Chevrolet Onix, que tinha acabado de ser roubado na região, estava trafegando pela Rua Gavião Peixoto. As viaturas foram mobilizadas e montaram um cerco ao automóvel, na altura do número 343. Os militares deram ordem de parada e os suspeitos tentaram fugir a pé.

Equipes de moto conseguiram interceptar e deter um deles enquanto agentes do Segurança Presente conseguiram capturar outro. Durante revista, com um dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 38, com duas munições intactas. Os dois foram presos em flagrante por roubo. O automóvel foi recuperado. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.