Perseguição e morte em Itaboraí

Um homem foi morto durante uma perseguição policial no bairro da Ampliação, em Itaboraí, ontem à noite. Após serem acionados sobre o roubo de uma sportage prata, policiais do Grupo de Ações Táticas (Gat) do 35° BPM (Itaboraí) foram em direção a Rua 0 onde realizaram um cerco aos criminosos e houve confronto. Neste momento o homem conhecido como Pixote foi baleado e seus comparsas fugiram em direção à BR-101. Apesar de perseguidos, o restante dos criminosos conseguiu escapar.

Junto do homem atingido, que veio a falecer, foi encontrada uma pistola 9 milímetros com três munições, um carregador de pistola, 482 pinos de cocaína, 32 tiras de maconha e 20 comprimidos de ecstasy.

O local foi periciado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) onde a ocorrência foi registrada.