Perseguição e confronto na Zona Norte de Niterói

Uma perseguição de policiais militares a criminosos, na noite de terça-feira (12) pelas ruas do Barreto, na Zona Norte de Niterói, deixou o saldo de um morto e dois presos, após confronto.

Policiais relataram que realizavam patrulhamento pelo bairro, quando foram avisados por pedestres que um veículo com três ocupantes estaria circulando de forma suspeita pela região.

Não demorou e os militares montaram um cerco para abordar um veículo, modelo Fiat Palio, de cor azul, que era roubado. Ao avistarem a guarnição, os ocupantes não obedeceram ordem de parada, e ainda (armados) efetuaram tiros contra os policiais, que revidaram, dando início a uma perseguição. O Palio acabou colidindo com outro carro, modelo Chevrolet Prisma, de cor preta, que se encontrava parado no sinal, e logo depois contra um postem na altura da Rua Doutor March.

Na abordagem aos ocupantes do Palio, os policiais constataram que o condutor estava gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e na chegada constatou o óbito. Outros dois ocupantes do carro foram revistados e a polícia encontrou com João Vitor da Silva Marques, de 18 anos, e João Carlos de Oliveira Gomes Souza, de 19 anos, uma pistola calibre 9mm, com oito munições. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG).