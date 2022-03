Perseguição deixa policial ferido

Um policial militar da operação Segurança Presente de Niterói ficou ferido após cair de moto durante uma perseguição, na noite dessa sexta-feira (18), no bairro do Barreto, Zona Norte de Niterói. Um suspeito, que seria militar do Exército, foi preso em flagrante por resistência e desobediência durante a ação.

De acordo com a polícia, a equipe estava em patrulhamento quando suspeitou do acusado, que estava trafegando numa moto. Foi dada ordem de parada, mas o homem não respeitou, iniciando fuga em alta velocidade. Os policiais, também de moto, saíram em perseguição na tentativa de montar o cerco.

Quando passavam pela Rua Marechal Floriano, já na divisa com o bairro de Neves, em São Gonçalo, o suspeito se acidentou, tendo ferimentos leves, e foi contido pela equipe. No entanto, durante a abrdagem, um policial, identificado como cabo Caldas, tambpem acabou caindo da moto e sofreu diversos ferimentos.

Policial e suspeito foram conduzidos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo. De acordo com os agentes, o fugitivo seria militar do Exército. Ele foi medicado, recebeu alta e foi conduzido à 73ª DP (Neves). Já o policial, que não teve o estado de saúde divulgado, continua recebendo atendimento na unidade de saúde.