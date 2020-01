Perseguição com tiros no Centro de Niterói

Agentes do programa Niterói Presente e policiais militares perseguiram e trocaram tiros com integrantes de um veículo roubado, na madrugada deste sábado (18), no Centro de Niterói.

Um casal, ocupantes de um um veículo Voyage cinza, desobedeceram a ordem de parada de agentes da PRF, na descida da Ponte Rio-Niterói. Polícias militares foram acionados pela PRF por volta das 1h30 e iniciararam a perseguição ao veículo com auxílio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que monitorou o percurso dos criminosos, que trafegavam em alta velocidade pelas avenidas Roberto Silveira e Marquês do Paraná

Foi montado um cerco, por agentes do Niterói Presente, na Avenida Marquês do Paraná, esquina com rua Marechal Deodoro, por onde o casal voltou. O carro tentou ultrapassar a barreira e atropelar os agentes, mas acabou capotando. Os ocupantes foram presos e no veículo foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína e placas de outros veículos. O carro, modelo Voyage de cor cinza, contava como roubado desde 2017 e era clonado.

Os Presos foram levados para 76 DP onde o caso foi registrado.

Veja a perseguição: