Período chuvoso irá até abril de 2023

O período chuvoso no Brasil começou em outubro e algumas regiões costumam sofrer com altos volumes de água. Os transtornos devido às chuvas já podem ser vistos, principalmente na região de Santa Catarina e Paraná. A previsão é que elas permaneçam até abril de próximo ano.

De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, as áreas que mais sofrem com as chuvas são associadas à topografia da região, definidas pelo relevo e outros fatores. “A Serra do Mar no Rio de Janeiro, devido à topografia acidentada, sempre enfrenta problemas”.

Nessa época do ano, o especialista explica que ocorre a forte atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, uma faixa de nebulosidade que se estende desde o sul da região amazônica até a região central do Atlântico Sul. Diante disso, as chuvas podem ocorrer em grandes volumes e gerar impactos na cidade como transbordamento de rios, deslizamentos de terra e alagamento.

Acumulados de chuva

No Rio de Janeiro, de acordo com o Climatempo, uma área de baixa pressão atmosférica sobre a costa da Região Sudeste vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas sobre o estado. Este sistema ainda combinado com as altas temperaturas e o ar abafado provoca temporais em grande parte da região. Nesta semana, a temperatura mínima deve atingir 19 °C em Niterói e a máxima 31 °C.