Perícia Médica é alvo de reclamação dos próprios peritos do INSS

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) marcou para os próximos dias 8 e 9 uma manifestação para exigir melhores condições de trabalho. A categoria pede a recomposição salarial, fim da “teleperícia” e atendimento máximo de 12 pessoas de forma presencial por dia, entre outras reclamações. Paralelo as reclamações o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mudou a forma que é feita a prova de vida dos segurados, que teve uma inversão do procedimento.

De acordo com a ANMP foi comprovada a frustração das negociações com o Governo, intentadas pela Associação, além da postura de completa omissão da administração em relação aos pleitos da Perícia Médica Federal há quase dois anos. Além disso, em um documento enviado ao Ministro do Trabalho e Previdência foi exposto o silêncio das autoridades em relação aos três ofícios já enviados para requerer audiência para tratar sobre a questão, todos sem resposta até o presente momento.

A nota confirma que, caso o Governo não receba os representantes da categoria para discutir as reivindicações da categoria, os integrantes da carreira não descartam endurecer a mobilização classista, que poderá alcançar a greve por tempo indeterminado. Os Peritos Médicos Federais não possuem mais disposição para suportar ameaças, ataques e retrocessos e os segurados da Previdência Social não podem ser prejudicados pela intransigência do Governo.

O INSS ainda não se manifestou sobre o assunto.

PROVA DE VIDA

Na semana passada a prova de vida para os segurados do INSS deixou de ser presencial. Agora a “confirmação” será baseada em cruzamento de informações com base de dados do governo. A mudança é parte da portaria publicada no Diário Oficial da União. Agora o INSS que terá que se certificar que o segurado não morreu. Antes da normativa o beneficiário que tinha que provar que ‘estava vivo’ através da presença física em uma agência bancária.

A ida presencial ao bando será em último caso e o INSS vai ter acesso à base de dados do Governo, como por exemplo, votação em eleições; registro de transferências de bens; vacinação; consultas pelo Sistema Único de Saúde (SUS); ou renovação de documentos como RG, carteira de motorista ou passaporte. Ainda de acordo com o texto se alguma movimentação tiver acontecido nos dez meses posteriores ao aniversário do segurado, o INSS considerará o beneficiário vivo. Caso não haja registro de movimento nesse período, o próprio órgão fará outras formas de comprovação de vida, a serem definidas no futuro.