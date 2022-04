Perdão a Daniel Silveira reacende risco de crise institucional no Brasil

O perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal e ex-PM Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ofensas, ameaças, estimular atos antidemocráticos e proferir ataques generalizados contra instituições do país abre espaço para uma nova e grave crise entre os Poderes.

Entre as ofensas está o vídeo onde ele chama o ministro Alexandre Moraes, do STF, de “cabeça de ovo, cabeça de pi….Você é um lixo, você é o esgoto do STF, a latrina da sociedade brasileira.”

Silveira é amigo dos filhos do presidente e tem na truculência física a sua marca mais destacada. Também é amigo do colega ex-PM Fabrício Queiroz, defende as milícias e quer ser prefeito de Petrópolis, RJ, seu principal reduto eleitoral. Diante da grande visibilidade que o novo embate de Silveira com o STF, sua mulher Paola Daniel, que é candidata a deputada federal pode concorrer ao Senado. A pressão de bolsonaristas para isso é grande.

Silveira e a mulher Paola. Ela agora quer virar senadora

Em transmissão ao vivo em suas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o perdão a Silveira não se refere apenas as penas que levam a prisão do deputado, mas sim ao afastamento das sanções impostas pela condenação judicial.

No entendimento de juristas, o instrumento da graça ou indulto individual utilizado por Bolsonaro nunca foi usado no Brasil da forma como foi aplicada a Silveira.

O jurista Lenio Luiz Streck destaca o contexto em que o ato presidencial foi anunciado. O julgamento que resultou na condenação de Daniel Silveira terminou perto das 20h de quarta-feira (20/4). Menos de 24 horas depois, Bolsonaro decretou um ato “cheio de simbolismo”, fazendo com que o perdão presidencial possa ser interpretado como um apoio às pautas antidemocráticas defendidas pelo parlamentar e condenadas pelo plenário do STF.

“Há uma armadilha nessa discussão. O gesto de Bolsonaro é político e não jurídico. A juridicidade da ‘graça’ é secundária. Importa é que ele [Bolsonaro] quis socar o STF. Resta ver se conseguiu”, escreveu Streck nas redes sociais. Disse ainda que “foi o ato mais grave de agressão à democracia cometido por Bolsonaro. Ao conceder a graça ao deputado, Bolsonaro ofende STF. Há nítido desvio de finalidade. Se o STF decidiu quais os atos que ferem a democracia, o presidente não pode ser ignorar”, afirmou.

Na avaliação de dois ministros do STF ouvidos por Guilherme Amado, do Metrópoles, o perdão de Bolsonaro a Silveira é “inconstitucional”. Segundo os magistrados, o indulto individual deve seguir uma série de critérios nos quais o caso do deputado federal não se encaixa, ao menos neste momento.

Bolsonaro concede o perdão a Silveira

O ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello criticou o decreto presidencial e definiu o ato como “algo inconcebível”.

“É algo inconcebível, segundo princípios implícitos na Constituição, um perdão tão individualizado. Saindo alguma coisa direcionada hoje, ressoará, a meu ver, de forma negativa. Aumenta apenas o descompasso, consideradas as instituições. Tem o Poder Judiciário de um lado, e o Legislativo e o Executivo de outro”, disse.

O primeiro efeito da condenação é a inelegibilidade. Ela será reconhecida judicialmente se e quando Daniel Silveira pedir registro de uma candidatura. Quanto à perda do mandato, o Supremo, depois do trânsito em julgado da ação, vai comunicar a decisão para a Câmara dos Deputados, onde deve ser procedido o trâmite interno. O presidente Arthur Lira (PP-AL) defende que a perda de mandato seja discuta pelos parlamentares. A prisão também não ocorre de imediato, porque ainda cabe recurso.

O deputado é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. A PGR defendeu a condenação do deputado.

O ex-PM e deputado tem na truculência a sua maior marca

Durante o julgamento, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, citou diversos crimes cometidos por Silveira e disse que as falas e ameaças contra instituições foram “vexatórias”, “inaceitáveis” e constituem “afronta à democracia”.

“Não se pode permitir que a força ou violência contra membros de instituições essenciais possam ser legitimamente concedidas no espaço público. Inviolabilidade do parlamentar não alcança, a despeito dos termos abrangentes, o apelo à violência, declarações carregadas de grave ameaça”, salientou Lindôra.

A defesa de Silveira foi feita pelo advogado Paulo Faria. Durante o julgamento, ele disse que o parlamentar é alvo de um “julgamento político”.

“Se aconteceram excessos pessoais, eu entendo que se deve respeitar o princípio acusatório. O juiz não pode ser o julgador e vítima. O caminho seria representação por calúnia e difamação. Não há que se falar de coação no processo, porque não houve”, alegou o advogado.

Nas alegações finais, Faria ainda defendeu a existência de nulidades processuais, como o não oferecimento de acordo e a extinção do crime no que se refere à incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo, e à prática de crimes contra a segurança nacional.

Daniel Silveira virou réu em abril do ano passado no inquérito que apura atos antidemocráticos. Em fevereiro de 2021, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele foi preso por ter publicado um vídeo no qual defende o AI-5 – o instrumento de repressão mais duro da ditadura militar – e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As incitações feitas pelo deputado são inconstitucionais.

Durante a investigação, o deputado foi alvo de outro pedido de prisão e medidas restritivas, uma vez que ele descumpriu ordens judiciais ao deixar de usar tornozeleira eletrônica e se comunicar com outros investigados do inquérito.

Em março deste ano, Moraes determinou que o deputado voltasse a usar tornozeleira eletrônica. Silveira se recusou a cumprir a medida. Ele só obedeceu à ordem judicial depois que o ministro do STF determinou o pagamento de uma multa diária de R$ 15 mil e bloqueio das contas do parlamentar.

Momentos antes do julgamento dessa quarta ter início, Daniel Silveira chamou Moraes de “marginal”, “reizinho” e “menino frustrado”.