Pequena vila de pescadores mantém tradição de vida tranquila mesmo diante da pandemia

Espremida num recanto entre o Caminho Niemeyer e o Centro de Hidrografia da Marinha, às margens da Baía de Guanabara, a Vila de Pescadores da Praia Grande, uma pequena e antiga comunidade pesqueira situada em pleno Centro de Niterói, consegue manter sua rotina de vida tranquila e espera por dias melhores com a retomada da economia.

Ainda que o cenário das carcaças de velhas embarcações abandonadas na praia e de uma igreja interditada, contrastem com a vista exuberante do pôr do sol que o local oferece, moradores da vila afirmam que a vida segue tranquila na localidade. O cais da Praia Grande, único cais público em funcionamento na cidade de Niterói e principal fonte de renda dos habitantes da vila, é motivo de orgulho para os pescadores da vila.

Morador da comunidade há 20 anos, o pescador Robson de Araújo confirma que o maior problema enfrentado pelos moradores é a falta de saneamento básico. “O saneamento aqui é muito precário. Tivemos a promessa de que haveria o bombeamento do esgoto daqui para ser enviado à estação de tratamento, sendo que nada disso foi feito ainda. A prefeitura estabeleceu a rede de águas das cassas, mas não resolveu o problema do esgoto.”, relata o pescador.

Além disso, Robson lembra que, em visita de agentes da prefeitura, a Defesa Civil condenou a laje do imóvel da Capela de São Pedro. “A Defesa Civil condenou a laje da Capela e avisou que o imóvel seria restaurado pela prefeitura, o que ainda não aconteceu até hoje”.

Niterói lidera o ranking de saneamento no Estado, mas a situação, na vila, é precária. As tubulações das casas despejam esgoto diretamente no mar. Segundo os moradiores, as crianças brincam livremente na praia e acabam mergulhando nas águas poluídas da Baía de Guanabara.

De acordo com o líder comunitário, Francisco Botelho, a Águas de Niterói teria explicado aos moradores que “uma vez a comunidade ocupando uma região que pertence ao governo federal, considerada como sendo área de preservação ambiental, qualquer projeto de extensão da rede coletora de esgoto nesse local, significaria reconhecer a ocupação irregular da área, o que traria problemas para a população”, explicou Francisco.

De acordo com a dona de casa Kátia Regina Alves, moradora da vila há mais de vinte anos, “a vida na vila é muito tranquila, mais ultimamente tem muito barco largado na praia tirando o espaço das crianças brincarem”. Ela também chama atenção para o problema da falta de saneamento. “A coisa que a gente mais precisa aqui é de esgoto. As crianças ficam tomando banho nessa água direto e o risco delas pegarem doença é grande. A prefeitura também podia tirar esses barcos parados, largados na praia, sem dono. Isso aqui é um ‘lugarzinho bom’, bom para se viver. Bem que o poder público poderia dar um pouco mais de atenção para nós”, lamenta Kátia.

Perguntada sobre os impactos provocados pela pandemia da Covid-19, a dona de casa explica que “a pandemia afetou a vila por causa da falta de trabalho. A população aqui vive de vender produtos nas festas que acontecem no Caminho Niemeyer ou como camelô, então veio a pandemia e todos tiveram que ficar parados. Ficamos na dependência da prefeitura, que veio nos ajudar.” Sobre o número de casos de covid entre os moradores, Kátia assegura que praticamente não houve registro de pessoas infectadas na vila. “Essa pandemia do coronavírus, graças a Deus, aqui dentro ninguém teve. Nem criança, nem adulto, ninguém pegou”, destacou a dona de casa. A moradora garante que, na Vila da Praia Grande, nenhum morador precisou ser hospitalizado por causa da Covid-19.

Sobre a solicitação dos moradores pela implantação do saneamento na vila, por meio de nota, a “Águas de Niterói informa que, em vistoria no local, verificou que as casas ocupam área pertencente ao governo federal, classificada como de preservação ambiental. Qualquer ação de projeto de extensão de rede coletora de esgoto por parte da concessionária nessa região representaria irregularidade, uma vez que não tem permissão para atuar nessa área”, conclui.



Perguntada sobre a situação da reforma na capela da vila e sobre o pedido de remoção das embarcações abandonadas na praia, até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Niterói não respondeu ao nossos questionamentos.

Marcelo Feitosa