Pente fino em Rio Bonito

O município de Rio Bonito intensificou as ações de enfrentamento a pandemia do Coronavírus. E uma das medidas adotadas pela Prefeitura é o controle de chegada de pessoas à cidade, por meio da barreira sanitária no Bairro Green Valley, única via de acesso que permanece aberta. Segundo o Executivo, o objetivo é verificar a situação epidemiológica das pessoas autorizadas a entrar no município. O município teve duas mortes e tem três casos suspeitos de Covid.19.

Essa fiscalização está sendo feita pelos profissionais da Saúde e da secretaria de Ordem Pública e Segurança, que fazem a triagem em todos os veículos, além de submeter os condutores e passageiros à aferição da temperatura com termômetro facial.

Também está sendo exigido o comprovante de residência das pessoas que moram na cidade, e crachás ou contracheques para os trabalhadores dos serviços de segurança, de saúde ou dos demais serviços essenciais, públicos e privados, que não moram em Rio Bonito. Aqueles que apresentarem sintomas, como febre, e forem moradores da cidade, serão encaminhados às unidades de saúde do município. Já os que forem de outros municípios, serão proibidos de entrar em Rio Bonito e terão que retornar.

“Muitas pessoas ainda não se conscientizaram da necessidade de ficar em casa. Essa barreira sanitária serve para que possamos identificar e monitorar essas pessoas que estão circulando por essas cidades onde já ocorre a transmissão comunitária do vírus, e assim possamos identificá-las e monitorá-las, caso estejam acometidas da doença”, explica o prefeito José Luiz Mandiocão.

O prefeito também decretou Estado de Calamidade Pública no município para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Rio Bonito já estava em situação de emergência, mas canalizou esforços nas questões da saúde e na importância do isolamento domiciliar para evitar a proliferação do vírus. Já o decreto de calamidade pública permite que a prefeitura avance nas questões fiscais, orçamentária e econômica, garantindo, assim, que a Administração Municipal crie situações favoráveis para o enfrentamento desta pandemia, não só do ponto de vista da saúde, mas também econômico.

Auxílio Emergencial

A atividade de artesão, que é profissionalizada no município de Rio Bonito também é uma das categorias que tem direito a receber o Auxílio Emergencial que o Governo Federal disponibilizou, de R$ 600,00 por três meses. Segundo a Prefeitura, não é necessário ter a Carteira Nacional do Artesão para requerer o benefício, mas precisa estar dentro das exigências estipuladas, como por exemplo, ser trabalhador informal, microempreendedores individuais (MEI), autônomos ou outros. Para saber se tem ou não direito ao auxílio, basta se inscrever no site ou no aplicativo. Todas as informações estão no link: https://url.gratis/k1PtB.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, Rio Bonito possui cerca de 100 artesãos cadastrados. A secretária da pasta, Carmen Motta conta que esse auxílio deve ajudar muita gente que não está conseguindo vender neste período.

“Espero que o benefício possa fazer diferença na família das pessoas que precisam dessa ajuda. Mas como nossos artesãos são bem criativos, uma sugestão é que usem suas habilidades para fazer e vender máscaras de proteção de tecido”, sugere.