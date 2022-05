Pelo Twitter, Bolsonaro anuncia ajuda a Pernambuco após chuvas

O presidente Jair Bolsonaro divulgou no início da noite deste sábado (28), através da sua conta pelo Twitter, que o governo federal enviará equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Defesa e das Forças Armadas para prestar auxílio a autoridades locais e às famílias atingidas pelas fortes chuvas que assolam a Grande Recife.

“Estamos atentos às fortes chuvas que atingem Pernambuco e outros estados do nosso Nordeste. Determinei ao Ministério do Desenvolvimento Regional o monitoramento ininterrupto da situação, com o envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas”. Escreveu Bolsonaro.

Entre a madrugada e a manhã deste sábado, 28 pessoas morreram devido aos deslizamentos de terra. O número de mortos chega a 33 desde a segunda-feira (23), só na Grande Recife.

Ainda pelo Twitter, Bolsonaro se solidarizou com a situação das vítimas e disse que o governo federal fará o possível para amenizar este sofrimento.

“Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como as famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor”, escreveu Bolsonaro.

O governo de Pernambuco informou por meio de nota que a Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco recebeu dos municípios o registro de pelo menos 516 pessoas desalojadas e 249 desabrigadas.