Pelo segundo dia consecutivo, Morro do Estado sofre com intensos tiroteios

De acordo com relatos de moradores da região central e do bairro do Ingá, pelo segundo dia consecutivo o Morro do Estado vem sendo palco de intensos tiroteios. O motivo dos confrontos seria uma suposta tentativa de invasão do Morro pela facção criminosa TCP.

O Comando do 12º BPM (Niterói) confirma as ocorrências no Morro do Estado e intensificou o patrulhamento na região após receber denúncia da suposta invasão. Na tarde de ontem (19), um menor, que foi preso na comunidade portando pistola e munição, afirmou ser procedente da Comunidade da Vila João, no Rio de Janeiro, e confirmou ser integrante do TCP.

Nas redes socias, alertas disparados na tarde deste domingo (20) orientavam os pedestres evitarem as ruas Fagundes Varela, São Sebastião, Paulo Alves, Andrade Neves e adjacências.

O comandate do 12º BPM (Niterói), Coronel Sylvio Guerra, confirmou a troca de tiros no Morro do Estado e informou que o blindado do batalhão foi acionado. Ainda de acordo com o comandante, a situação no local foi estabelecida após a chegada dos policiais militares.

Até o momento não há registro de prisões, nem de feridos em decorrência da troca de tiros.