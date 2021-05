Pelo segundo ano o dia de Corpus Christi será celebrado com ‘tapete virtual’

Assim como no ano passado o dia de Corpus Christi, nome que vem do latim e significa “Corpo de Cristo”, será celebrado de maneira diferente por causa da pandemia do coronavírus. As paróquias e comunidades da Arquidiocese de Niterói celebrarão, em horários diferentes, a Santa Missa, com público reduzido. Às 15h, todas elas se unem na Hora Santa Arquidiocesana, através das Redes Sociais da Arquidiocese de Niterói. O Setor de Comunicação, juntamente com os agentes da Pastoral da Comunicação (PASCOM), renuirão as artes para criarem o “Tapete Virtual”.

Devido à pandemia da COVID-19, a Arquidiocese, que possuí o maior tapete da América Latina (São Gonçalo-RJ), está montando um tapete virtual, para que os fiéis possam homenagear a data. O objetivo é homenagear o dia de Corpus Christi, quinta-feira, 3 de junho. Este é o dia em que a Igreja Católica celebra, em todo o mundo, Corpus Christi, nome que vem do latim e significa “Corpo de Cristo”.

Arquidiocese preparou uma programação especial, online, para os católicos. Às 9h, Dom José Francisco, Arcebispo de Niterói, celebra a Missa Solene e após a Celebração, haverá a exibição do “Tapete Virual 2021” e às 15h, o Arcebispo conduzirá a Hora Santa.