Pelo segundo ano, comerciantes lamentam queda nas vendas de produtos juninos

Comerciantes de artigos juninos estão temerosos. O pouco movimento nas ruas e a proibição de festas com aglomerações por conta da pandemia da Covid-19 continuam prejudicando o seguimento. Empresários do setor lamentam o momento e esperam novas datas comemorativas para alavancar as vendas, ou pelo menos, uma melhora. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) lançará uma campanha este mês para incentivar o comércio, aproveitando o avanço da vacinação.

Gerente de uma loja no Centro de Niterói, Natasha Alves, de 30 anos, diz que as vendas estão muito baixas e o estoque que está sendo vendido atualmente ainda é o de 2019. O ticket médio de compras em 2019 era de R$ 300 por pessoa e hoje não chega a R$ 50 para compras de produtos desse segmento.

“Ainda estou tentando vender o estoque de 2019 e a única coisa que comprei foram 300 chapéus de palha antes do período junino. Mas não vendi nem 100 ainda e já se passou um mês. Antes nós vendíamos para clubes, colégios e grandes festas, e agora estamos amargando nas lojas vazias esperando entrar cliente”, contou.

O mesmo está sendo percebido pelo empresário José Luís, que também tem uma loja no Centro que vende doces. Ele disse que as vendas estão ruins, mas que no comparativo com 2020, aumentaram 80%, já que ano passado a loja ficou completamente fechada no período. Mas na análise com um período normal, como em 2019 as vendas caíram mais de 50%.

“Hoje as pessoas estão se reunindo e comprando pequenos doces. Uma pessoa entra na loja e compra um pacote de paçoca e antigamente comprava vários tipos de doces para grandes eventos. Na verdade não estão tendo festas, o que tem acontecido são reuniões de pequenos grupos familiares e de amigos”, pontuou.

José explica que o comerciante que está conseguindo sobreviver nesse período de crise está tendo que ‘segurar as pontas’ como pode. No seu caso foi pegando empréstimo.

“Eu tive que pegar alguns empréstimos para manter os meus compromissos e honrar minhas dívidas. Também renegociei o valor do aluguel da loja com o proprietário e com isso fui conseguindo passar esses meses. Niterói tem muitas lojas fechadas e isso dá muita tristeza”, lamentou.

O presidente em exercício da CDL-Niterói, Manoel Alves Júnior, confirma a baixa demanda.

“As vendas de artigos juninos está com demanda muito pequena. Na realidade não está podendo ter eventos na cidade. A demanda é muito pequena e incipiente e os encontros julinos serão familiares. Hoje não está sendo permitida a realização de festas, por causa da pandemia, e obviamente os empresários não investiram tanto nesses materiais exatamente por isso. Esperamos que com a vacinação retome”, explicou Alves.

Diante de um quadro tão ruim de vendas, os comerciantes estão projetando uma melhora nas vendas para outros segmentos, como em outubro, com as festas das bruxas.

“Ano passado tivemos uns bons momentos de comercializações para festas com essa temática. Agora esse ano, até lá, podemos ter mais pessoas vacinadas e isso pode incrementar esse movimento”, finalizou Natasha.