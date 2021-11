Pelo menos três suspeitos são levados à delegacia em operação da Civil no Jóquei

A operação realizada pela Polícia Civil no Jóquei, na manhã desta quinta-feira (4), teve pelo menos três pessoas conduzidas à delegacia. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) e da Coordenadoria de Recursos Especiais atuaram na região.

De acordo com as investigações, o tráfico atua como uma “narcomilícia” na região, cobrando taxas mensais aos moradores e impondo medo à população local. O grupo criminoso também é acusado de praticar uma série de homicídios para demonstrar poder e aniquilar inimigos de quadrilhas rivais. A região atualmente é controlada pelo Comando Vermelho (CV).







Criminosos da facção expulsaram bandidos rivais do Terceiro Comando Puro (TCP). A ação é coordenada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) coordenam a operação com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). O objetivo da ação é prender integrantes da maior facção criminosa do Estado, o CV, que atua na região e apreender armas e drogas.

Havia expectativa para realização dessa operação desde janeiro deste ano. Na edição do dia 16 de janeiro de A TRIBUNA, o delegado Mário Lamblet, delegado-adjunto da especializada, afirmou que, àquela época, já tinha investigado as principais lideranças do tráfico da região. Na ocasião, ele manifestou a intenção de realizar uma operação para efetuar a prisão dos bandidos.