Pelo bi, Viradouro celebra a vida na Sapucaí

A celebração da vida. Assim pode ser definido o desfile que a Unidos do Viradouro, atual campeã do Grupo Especial, trouxe para a Marquês de Sapucaí, em 2022. A agremiação niteroiense foi a quinta a entrar no sambódromo, na madrugada deste sábado (23).

O enredo traz como referência o Carnaval de 1919, logo após a pandemia da gripe espanhola. Curiosamente, a humanidade ainda tenta controlar outra pandemia, a do coronavírus. A rainha de bateria, Erica Januza, falou sobre esse tema, destacou o orgulho de estrear na Viradouro e se emocionou ao lembrar de ter sido destaque na capa da edição deste feriado de A TRIBUNA.

Erica Januza estreia à frente da escola niteroiense – Fotos: Marcelo Feitosa

“Dois anos depois, todo mundo estava com saudade do Carnaval. É minha estreia como rainha de bateria e eu não poderia estar mais bem acompanhada. Mestre Ciça, furacão. Viradouro. Estou aqui e agradeço a Deus. Minha fantasia representa a primeira rainha de bateria, remetendo ao Cordão da Bola Preta. Queremos o bicampeonato, a escola está maravilhosa e obrigado pelo presente que vocês me deram”, disse Erica Januza.

Voz da Viradouro desde os tempos de Série A (atual Série Ouro), Zé Paulo Sierra segue firme e forte como intérprete da Viradouro. Ele está confiante no bicampeonato. “Se Deus quiser o bi vem. A gente vai trabalhar firme para isso. Estamos voltando hoje e tenho muita fé na minha escola”, afirmou Zé Paulo.

Tradição em Niterói

A tradição da Viradouro no Carnaval, desde os desfiles em Niterói até chegar ao topo com os dois títulos do Grupo Especial (1997 e 2020) é sempre lembrada. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fez questão de destacar isto. Ele também recordou dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus.

“A Viradouro tem uma tradição extraordinária em Niterói. Vai dar tudo certo. A gente passou pelo maior desafio de nossa geração. É muito importante que a gente esteja celebrando a vida com esse samba da Viradouro. Carnaval é a maior festa popular do Brasil e é a referência da cultura do Rio de Janeiro” – Rodrigo Neves

O desfile

Os carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira se inspiraram no livro “O carnaval da guerra e da gripe”, do escritor e jornalista Ruy Castro, e o enredo foi desenvolvido com inspiração nas marchinhas e na história da época, pós gripe espanhola. O paralelo com as incertezas, insegurança e medo que as pessoas passaram no enfrentamento da Covid-19 e com as sensações na época da gripe espanhola é inevitável.

“Quando escolhemos o enredo queríamos trazer uma mensagem positiva e de esperança para as pessoas. Imaginar que há 103 anos a população conseguiu virar a página através da alegria do carnaval, na questão psicológica e econômica é surpreendente. O enredo tem vida própria independente do tempo que vivemos. Mas o nosso enredo ganha muito mais força por dialogar com a atualidade. Os sentimentos são os mesmos e acreditamos que isso é um diferencial. O público vai viver as mesmas emoções e os mesmos sentimentos”, garantiu Tarcisio.

Vítor d’Avila e Victor Andrade