Para dar sequência ao tratamento de tumor no cólon, Pelé voltou a ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo boletim médico ele esrá estável e deve receber alta nos próximos dias.

O maior jogador de futebol de todos os tempos esteve um mês internado no Albert Einstein, entre agosto e setembro, para tratar o tumor. Teve alta no dia 30 de setembro e foi encaminhado ao tratamento de quimioterapia após a cirurgia para a remoção do tumor.