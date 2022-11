Pelé volta a ser internado em São Paulo

Na última terça-feira (29), o ex-jogador Pelé foi novamente internado, no hospital Albert Einstein, zona Sul de São Paulo. Diferentemente das últimas vezes, ele foi, agora, levado à unidade pela esposa, Márcia Aoki, e por seu cuidador, apresentando um quadro de inchaço em todo o corpo (anasarca) – de acordo com informações da ESPN.

O corpo médico do Einstein confirmou o quadro, que é uma síndrome edemigêmica (edema generalizado). Além disso, o ex-craque está com uma “insuficiência cardíaca descompensada”.

Ainda de acordo com os médicos, a quimioterapia realizada por Pelé, nos últimos meses, não apresentou mais respostas para os tumores presentes em diferentes órgãos do corpo do tricampeão mundial, que, aos 82 anos, está sendo submetido a uma bateria de exames, no decorrer desta quarta-feira (30). Ele passará por uma análise mais aprofundada sobre os problemas diagnosticados e órgãos comprometidos pelo câncer, que já está em estágio de metástase.

Ao dar entrada no Einstein, o ex-jogador foi diagnosticado com uma confusão mental. Outra avaliação dos exames de hoje se refere à possibilidade de ocorrer uma encefalopatia hepática.

Médicos e familiares estão preocupados com o quadro delicado contra o câncer, que já não apresenta mais respostas. O ex-atleta tem, também, dificuldade para comer.

Não há previsão de alta.

A esposa do Rei informou à imprensa que a internação é de rotina e se refere a exames e análise mensal da quimioterapia.

Filha de Pelé, Kely Nascimento fala em surto da mídia

“Olá, amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no Ano Novo. Não tem surpresa nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem!”