Pelé também está eternizado no cinema

A atuação “cinematográfica” da vida de Pelé transcendeu o futebol. Literalmente. Confira, aqui, a lista de filmes que contam com a atuação – e falam da vida – do ex-jogador.

Lançado em 2021, pela Netflix, o documentário “Pelé” relata a história do maior ídolo do futebol brasileiro. Nele, pode-se ver entrevistas com o Camisa 10; além de imagens de arquivo e participação de ex-companheiros como Rivellino, Jairzinho e Zagalo.

Pelas plataformas Apple TV+ e Globoplay, o amante do futebol – e do cinema – pode assistir a outro documentário, de 2004: “Pelé Eterno” vem recheado de imagens de arquivo e entrevistas raras, contando a trajetória do craque; além, claro, de depoimentos da família, ex-jogadores e amigos.

Quem quiser conhecer a trajetória de Pelé também pode assistir a “Isto É Pelé”. Lançado em 1974 e disponível na Globoplay, o filme relata a vida do ex-jogador e suas conquistas pelo nosso futebol, especialmente nas Copas de 1958 e 1970.

Em “Fuga para a Vitória” (HBO Max), retrata-se uma partida de futebol entre alemães e prisioneiros de guerra. Num jogo que, a princípio, foi promovido para promover os nazistas, surge a chance de fuga para o time dos aliados. O filme é de 1981.

Mais recente, em 2016 foi lançado “Pelé: O Nascimento de uma Lenda” (Globoplay). Nele, o jovem rei, de 17 anos, lidera o Brasil na campanha que deu a primeira Copa do Mundo ao Brasil, em 1958.