Pelé parou uma guerra

Fãs do futebol no mundo todo, dificilmente vão esquecer Pelé. Morto aos 82 anos nesta quinta-feira (29), um dos maiores feitos – senão o maior – é atribuída ao Rei do Futebol, quando parou uma guerra civil, quando esteve no Congo Belga.

Era 1969, quando o Santos viajou para excursionar o continente africano. Na época, a Nigéria passava por uma guerra, na região conhecida por Biafra. O conflito colocou em lados opostos dos grupos étnicos que lutavam pela independência: os igbo e os hausa, que dominavam o governo naquele momento.

Esse episódio nunca foi confirmado oficialmente. O Santos, no entanto, em seu site, afirmou que no dia 4 de fevereiro de 1969, o governador local decretou feriado e liberou uma ponte para que os biafrenses também pudessem assistir ao jogo, que terminou com vitória por 2 a 1 do Santos para um público de cerca de 25 mil pessoas, com gols de Toninho Guerreiro e Edu.

Anos depois, o Rei fez uma postagem nas redes sociais falando do episódio. “Um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria, em 1969, em uma das várias excursões que o Santos fez pelo mundo. Nós tínhamos um amistoso marcada na Cidade de Benin, que estava no meio de uma Guerra Civil. Só que o Santos era tão amado que as partes aceitaram um cessar-fogo no dia da partida. Ficou conhecido como o “Dia em que o Santos parou a guerra”, escreveu em 2020.

Dias depois, o mesmo aconteceu quando o governo da Nigéria assegurou que não haveria confronto na região de Biafra enquanto o Santos estivesse no país – promessa cumprida.

A Guerra de Biafra ocorreu entre 1967 e 1970, totalizando dois milhões de civis mortos, além de 4,5 milhões deslocados de suas próprias casas. No fim, Biafra não conseguiu a separação e foi reintegrada à Nigéria.