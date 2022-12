Pelé imortal

Marcos Vinícius Cabral e Saulo Andrade –

Morreu, ontem (29), Edson Arantes do Nascimento – o Pelé, como era conhecido, no Brasil e no mundo. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o eterno Camisa 10 da Seleção estava internado, sob cuidados paliativos, e não vinha respondendo à quimioterapia, no tratamento de um câncer no cólon.

Nascido em 1940, em Três Corações (MG), no futebol, Pelé atuava como atacante. Considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos, em 2000, foi eleito, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, o “Jogador do Século”; um dos dois vencedores do prêmio “Melhor Jogador do Século” da FIFA; além de “Atleta do Século”, pelo Comitê Olímpico Internacional.

Segundo maior goleador da história do futebol, em jogos oficiais, Pelé marcou 765 gols, em 812 partidas. No total, são 1283, em 1363 jogos – incluindo amistosos não oficiais: um recorde mundial do Guinness, o Livro dos Recordes.

Trajetória

Pelé começou a jogar no Santos Futebol Clube aos 15 anos de idade. Pela Seleção Brasileira, aos 16. Representando o Brasil, ganhou três Copas do Mundo: 1958, 1962 e 1970 (o único da história a completar a façanha).

É, também, o maior goleador da história da nossa Seleção: fez 77 gols, em 92 jogos. Em clubes, Pelé foi o maior artilheiro da história do Santos, tendo ganhado diversas conquistas. Dentre elas, duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes, em 1962 e 1963 – respectivamente.

O astro se celebrizou por conectar a frase “jogo bonito” ao futebol brasileiro, o que o alçou ao estrelato, inclusive sendo requisitado a fazer exibições internacionais com a sua equipe, a fim de aproveitar, ao máximo, a popularidade.

Aposentado em 1977, tornou-se embaixador mundial do futebol e fez diversos trabalhos como ator e garoto-propaganda.

Em 1995, foi nomeado ministro do Esporte, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, presidente de honra do New York Cosmos.

Com uma média de quase um gol por partida, ao longo da carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com os dois pés e em antecipar os movimentos dos adversários em campo.

Apesar de ter sido um atacante ‘de ofício’, o eterno craque brasileiro também fazia assistências, com sua peculiar visão e habilidade de passe. Isso sem falar nos dribles, que deixavam os oponentes para trás.

Ao longo da carreira e de sua aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe, por seu desempenho em campo, suas conquistas, recordes e o legado ao futebol brasileiro, em todo o mundo.

Pelé é eterno…

Jogadores e ex-jogadores lamentam morte do Rei

Estrelas da Copa do Mundo do Catar lamentaram a partida de Pelé ontem (29). “Diria que, antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento”, afirmou o atacante Neymar em publicação em seu perfil em uma rede social.

Já o craque argentino Lionel Messi, campeão do mundo pela Argentina e eleito o craque da Copa do Catar, foi curto em uma mensagem no Instagram: “Descanse em paz Pelé”.

O francês Kylian Mbappé desejou que o Rei do Futebol descanse em paz. Mas também afirmou que o legado deixado pelo eterno camisa 10 da seleção brasileira jamais será apagado: “O Rei do Futebol nos deixou, mas o seu legado jamais será esquecido”.

Companheiro de Pelé no Cosmos, dos EUA, o alemão Franz Beckenbauer também se despediu do Rei nas redes sociais afirmando que o futebol perdeu “o melhor da sua história”.

Já o tetracampeão Romário, escreveu. “Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz”, disse.

Ex-companheiro de time e depois treinador de Pelé, Zagallo, que já tem 91 anos, lamentou a morte do seu “maior parceiro” e se declarou ao Rei “eu te amo”.

“Quem viu, viu e aprendeu. Quem não viu, perdeu e não verá outro igual. O mundo está de luto e o futebol, de luto eterno. Descanse em paz, querido Rei Pelé”, declarou Gerson, tricampeão em 70, já emocionado.

Outro craque a se pronunciar foi Zico, o Galinho de Quintino. “Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações!”, escreveu no perfil Canal Zico 10.

Eterno, Pelé transcende rivalidade com Maradona

Personagens de longos debates futebolísticos, o brasileiro Pelé, falecido hoje (29), e o argentino Maradona, que nos deixou há dois anos, de fato, protagonizam, no mundo do esporte mais popular do mundo.

Aqui e na Argentina, é praticamente impossível definir quem é o melhor. Até porque as paixões e o ufanismo falam mais alto que a qualidade técnica, a potência e a força características de cada atleta.

Marcado em 22 de junho de 1986, Maradona fez um dos gols mais belos da história, nas quartas de final da Copa do México, contra a Inglaterra.

O astro argentino é, segundo uma pesquisa da FIFA, considerado melhor que Pelé. De acordo com a preferência do público – em todo o mundo -, Maradona é o preferido por 56,60%. Já o nosso rei soma 18,53%.

Em seguida, vem Eusébio; Roberto Baggio; Romário; Marco Van Basten; Ronaldo; Franz Beckenbauer; Zinedine Zidane e Rivaldo.

Mas vale lembrar que o tricampeonato conquistado pelo Brasil teve, majoritariamente, a atuação marcante de Edson Arantes do Nascimento. Camisa 10 da Seleção, Pelé contou com a companhia de outros craques: nomes como Tostão, Garrincha e Rivelino. O que fez com que o futebol brasileiro – e o próprio ex-jogador – ficassem marcados, para sempre, na história da humanidade.

Clubes cariocas se manifestam pelas redes sociais

Apesar de ter jogado no Santos por muito tempo e ter sido tricampeão pela Seleção Brasileira, Pelé recebeu inúmeras mensagens de clubes cariocas ontem (29), data em que foi anunciada às 15h27 a morte do Rei do Futebol.

O Vasco da Gama escreveu: “O Vasco da Gama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quina-feira, aos 82 anos. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande vascaíno de coração”.

Pelé disputou um combinado entre Vasco e Santos em 1957. Os jogos com a camisa do Vasco foram em junho, aos 16 anos. Ele vestiria novamente o uniforme do time do coração em 1969, ano em que marcou seu milésimo gol na carreira justamente em cima do Vasco. Um dirigente vascaíno pediu para o Rei vestir a camisa do Vasco. Pelé não hesitou em vesti-la.

Já o Fluminense postou um foto de Pelé ainda jovem e escreveu. “Eternamente o Rei do Futebol. RipPele”, relembrando quando Pelé defendeu o Fluminense por 45 minutos no dia 26 de abril de 1978, contra o Racca Rovers, campeão nacional à época, na Nigéria, em excursão à Africa. O Tricolor venceu por 2 a 1. Os gols foram de Marinho Chagas e Arturzinho.

O Flamengo escreveu que “Infelizmente, aconteceu o que jamais gostaríamos que acontecesse. Obrigado, Pelé! Foi um prazer te reverenciar, te enfrentar e te ver com o Manto Sagrado. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Atleta do Século”.

O Rei Pelé vestiu a camisa 10 rubro-negra em 1979, no Maracanã, quando jogou amistoso contra o Atlético-MG. A renda foi revertida para as vítimas das chuvas que atingiram Minas Gerais, seu estado natal, naquele ano.

Por fim, o Botafogo, único clube carioca que o Rei não vestiu a camisa, fez uma uma postagem com montagem de fotos de Pelé com a camisa do Brasil com os dizeres: “Obrigado, Rei! Ídolo que engrandeceu o esporte, encantou o mundo e tanto nos orgulhou. Descanse em paz”.

Pelé parou uma guerra

Foto reprodução Santos: Pelé com o time do Santos em amistoso na Nigéria

Fãs do futebol no mundo todo, dificilmente vão esquecer Pelé. Morto aos 82 anos ontem (29), um dos maiores feitos – senão o maior – é atribuída ao Rei do Futebol, quando parou uma guerra civil, quando esteve no Congo Belga.

Era 1969, quando o Santos viajou para excursionar o continente africano. Na época, a Nigéria passava por uma guerra, na região conhecida por Biafra. O conflito colocou em lados opostos dos grupos étnicos que lutavam pela independência: os igbo e os hausa, que dominavam o governo naquele momento.

Esse episódio nunca foi confirmado oficialmente. O Santos, no entanto, em seu site, afirmou que no dia 4 de fevereiro de 1969, o governador local decretou feriado e liberou uma ponte para que os biafrenses também pudessem assistir ao jogo, que terminou com vitória por 2 a 1 do Santos para um público de cerca de 25 mil pessoas, com gols de Toninho Guerreiro e Edu.

Anos depois, o Rei fez uma postagem nas redes sociais falando do episódio. “Um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria, em 1969, em uma das várias excursões que o Santos fez pelo mundo. Nós tínhamos um amistoso marcada na Cidade de Benin, que estava no meio de uma Guerra Civil. Só que o Santos era tão amado que as partes aceitaram um cessar-fogo no dia da partida. Ficou conhecido como o “Dia em que o Santos parou a guerra”, escreveu em 2020.

Dias depois, o mesmo aconteceu quando o governo da Nigéria assegurou que não haveria confronto na região de Biafra enquanto o Santos estivesse no país – promessa cumprida.

A Guerra de Biafra ocorreu entre 1967 e 1970, totalizando dois milhões de civis mortos, além de 4,5 milhões deslocados de suas próprias casas. No fim, Biafra não conseguiu a separação e foi reintegrada à Nigéria.

Eternizado no cinema

A atuação “cinematográfica” da vida de Pelé transcendeu o futebol. Literalmente. Confira, aqui, a lista de filmes que contam com a atuação – e falam da vida – do ex-jogador.

Lançado em 2021, pela Netflix, o documentário “Pelé” relata a história do maior ídolo do futebol brasileiro. Nele, pode-se ver entrevistas com o Camisa 10; além de imagens de arquivo e participação de ex-companheiros como Rivellino, Jairzinho e Zagalo.

Pelas plataformas Apple TV+ e Globoplay, o amante do futebol – e do cinema – pode assistir a outro documentário, de 2004: “Pelé Eterno” vem recheado de imagens de arquivo e entrevistas raras, contando a trajetória do craque; além, claro, de depoimentos da família, ex-jogadores e amigos.

Quem quiser conhecer a trajetória de Pelé também pode assistir a “Isto É Pelé”. Lançado em 1974 e disponível na Globoplay, o filme relata a vida do ex-jogador e suas conquistas pelo nosso futebol, especialmente nas Copas de 1958 e 1970.

Em “Fuga para a Vitória” (HBO Max), retrata-se uma partida de futebol entre alemães e prisioneiros de guerra. Num jogo que, a princípio, foi promovido para promover os nazistas, surge a chance de fuga para o time dos aliados. O filme é de 1981.

Mais recente, em 2016 foi lançado “Pelé: O Nascimento de uma Lenda” (Globoplay). Nele, o jovem rei, de 17 anos, lidera o Brasil na campanha que deu a primeira Copa do Mundo ao Brasil, em 1958.

LEI PELÉ

Após travar uma batalha pela vida, Pelé – que estava internado em um hospital em São Paulo para tratar de um câncer no cólon – morreu ontem (29) e deixou não só gols e jogadas inesquecíveis. Deixou uma lei, lei esta que leva seu nome: Lei Pelé.

A Lei 9.615, de 24 de março de 1998, criada na gestão do Rei do Futebol como ministro dos Esportes, no governo Fernando Henrique Cardoso, tinha como propósito em dar mais transparência e profissionalismo ao esporte, instituir o fim do passe nos clubes de futebol, estabelecer o direito do consumidor nos esportes, disciplinar a prestação de contas por dirigentes de clubes e a criação de ligas, federações e associações de várias modalidades.

Duas pessoas tiveram papel decisivo para tornar a Lei Pelé atuante no cenário esportivo: o empresário Hélio Viana, sócio de Pelé à época e secretário-executivo do ministério foi quem tratou da proposição e da articulação política para a aprovação do projeto. E Gilmar Mendes, então subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil do governo FHC e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que ajudou na fundamentação jurídica do projeto. Sem os dois, muito provavelmente não teria existido esse marco da legislação brasileira e muito menos, sem Pelé também não. Não é por acaso que a Lei 9.615/1998 só é conhecida como Lei Pelé.

No entanto, antes da Lei Pelé existir, houve a Lei 8.672/1993, chamada de Lei Zico, que era ministro dos Esportes no governo Itamar Franco. Tempos depois, inteiramente revogada e substituída pela Lei Pelé, que tinha um tom mandatório definitivo.

E depois dela veio o Estatuto do Torcedor, que regulamentou os direitos de consumidor dos amantes do futebol (Lei 10.671/2003).

Velório será na Vila Belmiro, em Santos

Cidade decretou luto oficial por sete dias

Clube símbolo da Era Pelé, o Santos Futebol Clube já vinha se preparando para se despedir do Rei do Futebol, há cerca de uma semana.

O velório do Camisa 10 – que será aposentada no time, a pedido da família – ocorrerá, a partir das 10h de segunda-feira (2), na Vila Belmiro, e será aberto ao público.

O dia e horário do velório também foram um pedido da família, que não quer que o evento coincida com a cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

No local, foi organizada uma tenda para receber o caixão do eterno craque, no centro do gramado do clube.

“O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o estádio na madrugada de segunda-feira (2) e o caixão será posicionado no centro do gramado”, diz a nota do Peixe. Segundo o Santos, o acesso de populares ao velório será feito pelos portões 2 e 3, enquanto as autoridades terão acesso pelo portão 10.

A cerimônia seguirá até as 10h de terça-feira (3), quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares.