Pelé faria hoje tudo o que fez em seu tempo

Cezar Motta – especial para A TRIBUNA

Foto: o fotógrafo Alberto Ferreira (1932 – 2007) e a sua obra prima sobre Pelé

(Brasília) Ninguém jogou futebol como Pelé. Nem Messi, nem Maradona, ninguém. Ele fez mais de mil e duzentos gols, foi campeão do mundo com 17 anos.

Ele inventou o drible que se chamou “lençol”, e hoje se chama “chapéu”, ou “balão”. Matava no peito e finalizava sem deixar a bola bater no chão com total elegância; dava bicicletas perfeitas, como na foto histórica de Alberto Ferreira, do Jornal do Brasil, em amistoso contra a Bélgica no Maracanã que o Brasil venceu por 5 a 0.

Tudo o que fizeram os grandes craques posteriores, como Cruyff, Zidane, Platini, Zico, Romário, Ronaldo, Maradona, Messi, Pelé fez.

Ele inventou os lances geniais.

Cabeceava como ninguém fazia ou faz, chutava com as duas pernas (uma de cada vez, claro!) com a mesma potência e precisão, fosse correndo com a bola ou em bolas paradas.

Seu principal drible era fazer uma tabela na canela do adversário, pegar o rebote e arrancar em velocidade. Ninguém no futebol correu como ele, 100 metros em 11 segundos, uma marca olímpica em sua época, anos 50 e 60.



Tinha uma impulsão vertical absurda, o que lhe permitia, sendo um baixinho de 1m72, ganhar na cabeça de zagueiros muito mais altos.

Apanhava muito, e mesmo em velocidade, dificilmente caía depois de um pontapé por trás, era muito forte; batia muito também. Quebrou pelo menos três pernas – um desses lances eu vi, na geral do Maracanã, em junho de 1965.

Em uma bola dividida, o alemão Giesemann voou por cima de Pelé, ao receber uma solada na canela. Quando bateu no chão, estava com a tíbia e o perôneo fraturados. E era um jogo amistoso, que o Brasil venceu por 1 a 0.

Não vale essa história, de que “o futebol era mais fácil, não tinha a intensidade de hoje”, “cada jogador teve sua época” etc..

Conversa. Ele faria hoje tudo o que fez em seu tempo. Pena que não jogou no Fluminense, a quem ele maltratou ao fazer um gol tão espetacular que o então jornalista esportivo Joelmir Beting, bestificado, chamou de “gol de placa”, o gol que merecia (e teve) uma placa no estádio.

Foi pelo Torneio Rio-São Paulo de 1961. Pelé pegou a bola em seu próprio campo e, sem ter a quem passar, saiu driblando todo o time do Fluminense, até ficar cara a cara e fulminar o gigante Castilho. 3 a 1 Santos, em pleno Maracanã. Eu estava lá, com meus 11 anos, e saí puto da vida com o Rei. Mas admirado como ele fazia essas coisas.