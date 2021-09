Pelé está internado em hospital de São Paulo

Segundo assessoria, Pelé foi internado para exames de rotina e está bem

Pelé está internado há seis dias em um hospital na cidade de São Paulo. A assessoria de imprensa do craque de 80 anos informou, nesta segunda-feira (6), que ele foi internado para realizar exames de rotina e que um comunicado será divulgado em breve. No entanto, foi detectado um problema de saúde, ainda não divulgado pelo hospital, e ele precisou permanecer internado.

No dia em que deu entrada no hospital, a assessoria do ex-camisa 10 da Seleção usou as redes sociais do próprio Pelé para tranquilizar os fãs e afirmar que ele não havia desmaiado, e que estava muito bem de saúde.

Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia”, afirmou o Rei do futebol, que ainda brincou com a situação: “Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, finaliza.