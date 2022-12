Pelé: Como tudo começou

Nascido em 1940, em Três Corações (MG), no futebol, Pelé atuava como atacante. Começou a jogar no Santos Futebol Clube, aos 15 anos de idade. Pela Seleção Brasileira, aos 16, em 1957. Representando o Brasil, ganhou três Copas do Mundo: 1958, 1962 e 1970 (o único da história a completar a façanha).

É, também, o maior goleador da história da nossa Seleção: fez 77 gols, em 92 jogos. Em clubes, foi o maior artilheiro da história do Santos, tendo ganhado diversos títulos. Dentre eles, duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes, em 1962 e 1963 – respectivamente.

Segundo maior goleador da história do futebol, em jogos oficiais, Pelé marcou 765 gols, em 812 partidas. No total, são 1283, em 1363 jogos – incluindo amistosos não oficiais: um recorde mundial do Guinness, o Livro dos Recordes.

O astro se celebrizou por conectar a frase “jogo bonito” ao futebol brasileiro, o que o alçou ao estrelato, inclusive sendo requisitado a fazer exibições internacionais com a sua equipe, a fim de aproveitar, ao máximo, a popularidade.

Com uma média de quase um gol por partida, ao longo da carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com os dois pés e em antecipar os movimentos dos adversários em campo.

Apesar de ter sido um atacante ‘de ofício’, o eterno craque brasileiro também fazia assistências, com sua peculiar visão e habilidade de passe. Isso sem falar nos dribles, que deixavam os oponentes para trás.

Aposentado em 1977, tornou-se embaixador mundial do futebol e fez diversos trabalhos como ator e garoto-propaganda.

Em 1995, foi nomeado ministro do Esporte, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi o primeiro ministro negro do Brasil.

Considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos, em 2000, foi eleito, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, o “Jogador do Século”; um dos dois vencedores do prêmio “Melhor Jogador do Século” da FIFA; além de “Atleta do Século”, pelo Comitê Olímpico Internacional.

Em 2010, presidente de honra do New York Cosmos.

Ao longo da carreira e de sua aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe, por seu desempenho em campo, suas conquistas, recordes e o legado ao futebol brasileiro, em todo o mundo.