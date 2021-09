Pelé comemora melhora nas redes sociais

Rei do Futebol publica foto nas redes sociais e manda recado para os fãs: “A cada dia estou melhor”

Pelé, o nosso eterno Rei do Futebol, mandou um recado através de suas redes para os fãs que acompanham o seu estado de saúde. Na tarde deste domingo (19), bem-humorado, o Rei postou uma foto sua dando socos no ar, lembrando o gesto que fazia a cada gol marcado ao longo de sua brilhante e vitoriosa carreira.

“Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!”, disse Pelé, inclusive com tradução da mensagem para o inglês.

O Rei do Futebol foi internado no dia 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realização de uma cirurgia de retirada de um tumor no cólon direito e, desde a última sexta-feira (17), devido a um problema na laringe, precisou ser encaminhado para a unidade semi-intensiva.