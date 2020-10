Pelas ruas ou pelas redes sociais, prefeitáveis de Niterói apresentam propostas

Irma Lasmar

O senador Romário (Podemos) declarou apoio à candidatura de Axel Grael (PDT) à Prefeitura de Niterói. Em visita à cidade na terça-feira (13), o ex-jogador se encontrou com o prefeito Rodrigo Neves (PDT) e Grael para conversar sobre possíveis projetos conjuntos no município. Ele parabenizou Rodrigo por sua gestão.

“Sabemos que existem dificuldades para todas as cidades e Niterói não é diferente. Mas tenho certeza que a capacidade de gestão de Axel Grael vai ser a melhor possível. Coloco-me à disposição para que, juntos, possamos trazer mais investimentos e dar continuidade ao belíssimo trabalho do prefeito Rodrigo Neves”, enfatizou Romário.

O prefeito acredita que a parceria vindoura poderá atrair novos investimentos para a cidade. E ressaltou também a defesa do senador pelos direitos da pessoa com deficiência e do incentivo ao esporte como fator de inclusão social. Axel prometeu atrair mais campeonatos e eventos esportivos para o desenvolvimento econômico do município.

“Romário tem uma grande experiência e importância para a história do esporte e nos trouxe diversas ideias. Durante a gestão do prefeito Rodrigo Neves, o esporte ganhou uma atenção especial e queremos dar continuidade a esse progresso”, lembrou Axel.

Felipe Peixoto (PSD) caminhou na Avenida Central, em Itaipu, ao lado de seu vice na chapa, Bruno Lessa (DEM), interagindo com a população e reafirmando o compromisso de concluir todas as obras da atual gestão e de rever o projeto da Transoceânica – construindo novos retornos e mais baias de estacionamento – e fazer um plano de drenagem urbana para desobstruir o Rio João Mendes. Alagamentos e engarrafamentos foram as principais demandas apontadas por moradores e comerciantes do bairro. Bruno também reafirmou seu compromisso com a região, garantindo que, com Felipe, irá recuperar o sistema lagunar Itaipu-Piratininga.

“Muitos dos alagamentos são causados por obstruções no curso do Rio João Mendes. Precisamos cuidar dele com ações de meio ambiente, como o reflorestamento da mata ciliar que impede o aumento de sedimentos no leito, contribuindo para que o rio siga o seu fluxo normalmente. Vamos enfrentar todos os problemas para minimizar o impacto da chuva por aqui”, adiantou Felipe, candidato da coligação Niterói Primeiro (integrada ainda pelo PROS e o PSDB).

Allan Lyra, candidato a prefeito pelo PTC, passou a terça-feira (13) gravando vídeos de campanha, sendo de manhã com o candidato a vereador Ronaldo Patriota, do mesmo partido, e à tarde para os programas eleitorais da TV. Em seguida, realizou uma grande panfletagem acompanhado de apoiadores e dos deputados federal Carlos Jordy e estadual Anderson Moraes, em frente a estação das barcas na Praça Arariboia.

O prefeitável de Niterói pelo PSOL, Flavio Serafini, e sua candidata a vice-prefeita, Josiane Peçanha, também se reuniram com sobreviventes das tragédias das chuvas que em 2010 que mataram mais de 200 pessoas em mais de 20 favelas de Niterói e deixou cerca de mil desabrigados. O objetivo foi conhecer suas dificuldades e sugestões de melhorias. Os relatos das vítimas incluem problemas na estrutura das moradias recebidas do Minha Casa Minha Vida e o valor do aluguel social, que segundo eles seria insuficiente para cobrir despesas de uma nova casa. Na ocasião dos acontecimentos, Serafini criou um comitê de solidariedade às vítimas e desde então acompanha os desdobramentos na vida da população atingida.

Após o Bumba, a dupla caminhou pelo Viçoso Jardim e pelo Cubango, apresentando suas propostas para moradia, e à noite lançou o programa de governo completo em uma live. Entre os pontos do plano de gestão, Serafini prevê encaminhar 10% dos orçamento municipal e 10% dos royalties do Petróleo para urbanização, regularização fundiária e novas moradias.

O candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), Deuler da Rocha, percorreu o bairro do Barreto, acompanhado do vice na sua chapa, Alexandre Ceotto (Republicanos). Ele conversou com comerciantes e moradores, ouviu reclamações e solicitações, e prometeu agir no bairro.

“Sempre pedimos aos eleitores que nos mandem cada vez mais sugestões, para que possamos melhorar cada bairro da cidade. Vamos ensinar aos governantes como respeitar os desejos da população”, disse Deuler, após conversar com pessoas que transitavam pelo Parque Municipal Palmir Silva.

A prefeitável Danielle Bornia (PSTU) interagiu na terça-feira (13) com eleitores por meio de suas redes sociais, respondendo a perguntas e expondo pontos de seu programa de governo para a cidade. À tarde, a educadora gravou vídeos para a campanha. Hoje, a candidata a prefeita vai ao encontro dos niteroienses em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro, seguindo depois para o bairro de Icaraí.

“Apesar de termos sido excluídos do horário eleitoral gratuito da TV e do rádio, estamos fazendo campanha pelas redes sociais e também articulando nossa campanha com as lutas reais da classe trabalhadora, como a campanha ‘Fora Bolsonaro e Mourão’ e em defesa dos serviços públicos. Queremos dialogar com cada trabalhador de Niterói sobre a necessidade de uma revolução socialista para que os trabalhadores auto-organizados em conselhos populares possam governar diretamente a cidade e o país”, declarou.