‘Pega ladrão’: populares ajudam PM a prender suspeito de furtos

Um tumulto na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, teve pedestres gritando “pega ladrão” e um suspeito de furtar farmácias preso, na noite desse domingo (6). Policiais militares que passavam pelo local conseguiram deter o acusado, que foi autuado em flagrante.

Segundo informações do agente, uma equipe que passava pela Alameda viu um homem correndo e várias pessoas que gritavam pelos agentes a palavra “ladrão”. Os policiais imobilizaram o homem, que chegou a resistir à abordagem, mas acabou imobilizado. Em diálogo informal, o suspeito admitiu ter furtado farmácias da região.

Momentos antes da abordagem, o acusado teria furtado cosméticos de uma drogaria. Contudo, no momento em que foi detido, já não estava mais com os produtos. Também em conversa com os PMs, o suspeito afirmou ter vendido os itens a uma pessoa não identificada pelo valor de R$ 15, quantia em espécie encontrada com ele.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança do local. Além disso, testemunhas o reconheceram como sendo responsáveis por diversos furtos na região do Fonseca. O homem foi levado pelos policiais militares à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região, onde recebeu voz de prisão por furto.