Pedro Gomes é o novo presidente da OAB- Niterói

O Advogado Pedro Gomes foi eleito novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói. A votação aconteceu hoje (16) em cinco endereços, espalhados pelo Centro da cidade. Pedro derrotou o advogado Claudio Vianna que já estava na presidência desde 2019.

Com muitos apoiadores o advogado está comemorando a vitória e disse que trará coisas boas para a cidade.

“Vamos construir para a advocacia. Vamos trazer a Conferência Municipal. Esse é o foco da nossa chapa. Obrigado por ter votado em mim. Obrigado por ter me eleito”, disse Pedro.

Em recente entrevista para o JORNAL A TRIBUNA, o advogado Pedro Gomes, disse que o advogado perdeu o espaço e foi desvalorizado, mas que ele, se eleito, mudaria isso.

“A advocacia já foi uma grande liderança civil. Com a perda do espaço e com a desvalorização que a própria sociedade faz, a categoria está desmotivada e por isso o nome da nossa chapa é “OAB Valorizada e Motivada”. A OAB tem que ser os advogados militantes para voltar a ser a liderança da sociedade civil. O advogado tem que se valorizar, voltar a ter motivação, ser a liderança da sociedade civil”, disse.

A advogada Marina Leite, de 27 anos, que votou em Pedro, disse que está feliz com sua eleição e que espera agora poder contar com alguém que lute de verdade pela classe.

“A gente está esquecido. Assim como a chapa do Pedro fala em valorização e motivação, é isso que queremos, motivação para dar o nosso melhor e voltar a ser visto na área com o valor que merecemos”, disse.