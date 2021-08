Pedro Barros é prata e Brasil chega a terceira medalha no Skate

O Brasil é o pais do skate olímpico. A confirmação veio com Pedro Barros, de 26 anos, que levou o Brasil ao pódio na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio pela terceira vez ao conquistar a medalha de prata na categoria park, disputada no Centro de Esportes Urbanos de Ariake nesta quinta-feira (5).



A nota de 86.14 garantiu a medalha para o brasileiro, que ficou atrás apenas do australiano Keegan Palmer, que surpreendeu na final e somou 95.83 pontos em sua melhor volta. O bronze ficou com o americano Cory Juneau, com 84.13.

Outros dois brasileiros participaram da final. Luiz Francisco, o Luizinho, que ficou muito perto da medalha de bronze, com 83.14 pontos, e Pedro Quintas, que ficou em oitavo, após não conseguir concluir nenhuma de suas três voltas na final.



As outras medalhas na modalidade foram conquistadas por Kelvin Hoefler (street masculino) e Rayssa Leal, a Fadinha (street feminino).



O Brasil termina a sua participação no skate em terceiro lugar, com as três medalhas de prata conquistadas, atrás de Japão e Austrália.