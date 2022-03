Pedrinho e Nenê são homenageados no Maracanã

Ídolo do Vasco e campeão da Libertadores em 1998, e o segundo maior artilheiro vascaíno no século 21, Pedrinho e Nenê cravaram os pés na Calçada da Fama do Maracanã. A homenagem ocorreu na tarde de hoje (29). O evento teve a presença do maior ídolo cruzmaltino, Roberto Dinamite, além do presidente do clube, Jorge Salgado.

Formado nas categorias de base do clube, Pedrinho foi o primeiro a receber a homenagem e não conseguiu segurar as lágrimas. Foram duzentos jogos pelo clube de coração, com o nome marcado na história do clube, e agora no ‘Maior do Mundo’.

“Toda vez que o assunto é Vasco me comove muito. Eu cheguei no clube com seis anos, não tinha dinheiro, o treinador de futsal me levava pros jogos. Eu nasci em São Januário, mas o Maracanã é especial. Vivi grandes momentos aqui e por isso me sinto honrado com essa homenagem”, afirmou Pedrinho.

Nenê colocou os pés logo em seguida. O atual camisa 10 do Vasco, além de ser o segundo maior goleador do século 21 com 52 gols, o meia foi responsável por um dos últimos títulos conquistados pelo clube. Em 2016, em grande atuação, o jogador garantiu o título Estadual sobre o Botafogo.

“Gostaria de dizer que o reconhecimento desse num dos maiores estádios do mundo é algo muito grande. Agradeço a Deus, minha família, meus amigos, os torcedores do Vasco. Eu sou apaixonado pelo futebol e por isso jogo até hoje”, disse.

Depois da eliminação para o Flamengo no Estadual deste ano, o cruzmaltino realiza a preparação para a estreia na Série B, contra o Vila Nova, no dia 9 de abril.

Foto: Jogadores que marcaram suas passagens pelo Vasco receberam a homenagem ontem (29) – Rafael Ribeiro