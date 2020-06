Pedra desliza e isola militares na Fortaleza de Santa Cruz

Uma grande placa de rocha se descolou da encosta da Estrada Eurico Gaspar Dutra, que liga o bairro de jurujuba à Fortaleza de Santa Cruz, na tarde desta segunda-feira ( 22).

A pista que é estreita e só passa um veículo pequeno ou de médio porte por vez ficou totalmente obstruída. Não há informações sobre a causa do acidente e prazo para retirada das pedras. A defesa Civil de Niterói fará uma vistoria na manhã de terça-feira para avaliar os riscos de novos desmoramentos. Ainda não se sabe como os militares e visitantes sairão do local.

Pessoas que estavam próximas do local disseram que o desplacamento ocorreu por volta da 17:30 hs que o barulho foi muito grande. Rochas caíram na estrada e no mar.

A Fortaleza de Santa Cruz, construída em 1555 é a maior fortificação de Niterói e um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. A prefeitura fez recentemente obras de revitalização da orla de Jurujuba e Adão e Eva e tem um projeto para alargar a via.