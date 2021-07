Pedra de Itaocaia é atração no Circuito Ecológico de Maricá

Passeio será no próximo domingo

O projeto Circuito Ecológico, uma realização da Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá, vai levar os aventureiros e amantes da natureza a uma caminhada de nível médio pesado, com trechos de subida em corda. A aventura, que entre ida e volta, terá quatro horas de duração, será no próximo domingo (18) e tem como destino a Pedra de Itaocaia, em Itaipuaçu.

A Pedra de Itaocaia é um patrimônio natural do município. Com quase 400 metros de altura, a Pedra oferece uma visão de 360° de cidade e seus vários biomas.

O encontro está marcado para às 8h, no antigo Posto Golfinho, que fica na Estrada de Itaipuaçu, no cruzamento com a Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1). Os interessados em participar do passeio devem usar roupas leves e calçado apropriado. Também é importante levar repelente, protetor solar, lanche, máscara, álcool em gel e, no mínimo, dois litros de água.

O projeto Circuito Ecológico Caminhos de Maricá fará parte da campanha “Um Dia No Parque”, idealizada pela Pró Unidades de Conservação (Rede Pró UC) e realizada no âmbito nacional da Coalizão Pró UCs (Pró Unidades de Conservação da Natureza), um coletivo de instituições ambientalistas que trabalham pelo fortalecimento das Unidades de Conservação, como a WWF, Conservação Internacional e SOS Mata Atlântica.

Por medidas de segurança, as vagas são limitadas. Informações e inscrição podem ser realizadas pelo telefone (21) 97107-8991 ou pessoalmente na Unidade de Conservação que fica na Rua Thomas Colaço, s/nº (Espraiado).