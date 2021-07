Pedidos de empréstimos para empreender crescem 65% no Rio de Janeiro

Um levantamento realizado pela Lendico, fintech especializada em empréstimo pessoal online, destacou o crescimento de 65% nas solicitações dos fluminenses por crédito para empreender ou investir na própria empresa em junho de 2021, se comparadas ao mesmo período do ano anterior. A motivação se tornou a principal causa das solicitações de empréstimos pessoais, respondendo por 38% das requisições no estado do Rio de Janeiro.

No segundo lugar, está o pagamento de dívidas em 29% do número total de pedidos de crédito. Mesmo sendo a segunda categoria mais comum, as solicitações voltadas para a quitação de dívidas caíram 43% em junho frente o mesmo mês do ano anterior.

A pesquisa também aponta outras razões para os fluminenses solicitarem empréstimos em junho de 2021, como gastos com a casa (15%); compras em geral (9%) e investimentos em educação (4%).