Pedido de liberdade é negado para sargento que matou vizinho

O pedido de liberdade feito pela defesa do sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, autor dos tiros que matou o vizinho Durval Teófilo Filho, em São Gonçalo foi negado pela Justiça do Rio na tarde desta segunda-feira (04). A solicitação foi feita durante uma audiência no Fórum Regional de Alcântara e tinha como objetivo ouvir testemunhas de acusação e de defesa do caso.

A próxima audiência está marcada para o dia 9 de abril, no período da tarde, de acordo com Luiz Carlos de Aguiar, advogado da família de Durval. Luziane Ferreira Teófilo, esposa da vítima, esteve frente a frente com o vizinho pela primeira vez depois do crime.

Após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), alterou a tipificação do crime cometido por Aurélio. O Sargento da Marinha é réu por homicídio doloso (quando há intenção de mata). Inicialmente, o militar foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção de matar), pela Polícia Civil. A pena pode variar de 6 a 20 anos em regime de reclusão.

Recordando

No dia de fevereiro, Durval foi assassinado pelo Militar Aurélio Alves Bezerra, seu vizinho, no estacionamento do condomínio onde moravam na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1520, bairro Colubandê, por volta das 23h.

Aurélio alegou ter confundido Durval com um bandido ao relatar que chegava em casa: “quando avistou um homem se aproximando de seu veículo, muito rápido e mexendo na bolsa”. Aurélio afirmou ter atirado três vezes, tendo atingido a barriga de Durval.Ele acabou sendo preso em flagrante, após socorrer a vítima.