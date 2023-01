Pediatria do INTO recebe visita especial de cão terapeuta

Ação faz parte do projeto HumanizaPed, que oferece atividades lúdicas aos pacientes

Os pequenos pacientes da pediatria do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) vão receber uma visita especial na próxima terça-feira (24): a da cachorrinha Hope, uma Golden Retriever que já é experiente no trabalho de Terapia Assistida por Animais (TAA).

A presença da cão-terapeuta tem como objetivo reduzir os impactos emocionais provocados pela hospitalização.

“Uma cirurgia ortopédica, por exemplo, demanda um tempo de recuperação maior e acaba prolongando o período de internação dos pacientes. O animal é capaz de trazer a sensação de conforto e tranquilidade que auxilia na recuperação desses pacientes”, explica a chefe de Enfermagem da Área de Pediatria, Ryany Mateus.

A ação acontece pela primeira vez no Instituto e é fruto do projeto HumanizaPed, que promove diversas atividades para tornar a assistência pediátrica mais lúdica e humanizada. Entre as propostas da iniciativa estão o uso de fantasias e adereços durante o atendimento; utilização de prontuário afetivo e de materiais hospitalares com tema de super-heróis, além da realização de sessões de cinema.