Pedágio vai ficar mais caro na BR-101

Motoristas que trafegam pela Rodovia BR-101, entre Niterói e a divisa com o Espírito Santo, precisarão preparar (ainda mais) os bolsos. Além de conviver com a alta no preço dos combustíveis, o usuário, a partir de 20 de junho, terá pela frente aumento na taxa de pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou revisão nas tarifas básicas.

Segundo a agência, a publicação da deliberação que autoriza o aumento da tarifa atualiza, na forma da tabela anexa, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada após arredondamento, para a categoria de veículo 1 (automóvel, caminhonete e furgão), em R$ 6,60, nas praças de pedágio P1, em Campos dos Goytacazes/RJ; P2, em Conceição de Macabu/RJ; P3, em Casimiro de Abreu; P4, em Rio Bonito/RJ; e P5, em São Gonçalo/RJ.

ANTT explica reajuste

A ANTT, por força de lei, realiza anualmente o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas. Essas alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio. As alterações de tarifa da Concessionária são calculadas a partir da combinação de três itens previstos em contrato:

Reajuste: tem por intuito a correção monetária dos valores da tarifa e leva em consideração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Acontece uma vez ao ano, sempre no aniversário do início da cobrança de pedágio.

Revisão: visa recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado no contrato de concessão.

Arredondamento tarifário: tem por finalidade facilitar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio e prevê que as tarifas devem ser múltiplas de R$ 0,10. Os efeitos econômicos do arredondamento são sempre compensados no processo de revisão subsequente. Ou seja, se neste ano a tarifa foi arredondada para cima, no próximo, o arredondamento será decrescente.

Veja a nova tabela de pedágio da BR-101