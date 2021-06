Pedágio vai ficar 6,52% mais caro para atravessar a Ponte

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou que o pedágio da Ponte Rio-Niterói vai ficar 6,52% mais caro a partir de amanhã (1º/07). O valor que atualmente é de R$ 4,60 para carros de passeios, caminhonetes e furgão vai passar a custar R$ 4,90. Enquanto para motocicletas irá de R$ 2,30 para R$ 2,45. O objetivo da revisão tarifária consiste em manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a ANTT e a concessionária que administra a via, Ecoponte, além de aplicar

A última alteração do valor foi realizada em novembro de 2020, quando a tarifa de carros foi de R$ 4,30 para R$ 4,60, e a de motos de R$ 2,15 para R$ 2,30.

A ANTT afirma que “a decisão ocorreu devido a aprovação da 5ª Revisão Ordinária, a 7ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de concessão da BR-101/RJ, explorado pela Concessionária da Ponte Rio-Niterói S/A (Ecoponte)”.

O efeito combinado da 5ª Revisão Ordinária e a 7ª Revisão Extraordinária alteram o valor da tarifa aprovada na revisão anterior de R$ 3,28442 para R$ 3,29512, a aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,50566, sobre a tarifa, representando o percentual positivo de 6,76%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor​ (IPCA) no período.