Pedágio mais caro a partir da segunda-feira

A tarifa básica cobrada pela Ecoponte aos motoristas que trafegam na Ponte Rio-Niterói vai ficar mais cara a partir da segunda-feira (9).

Com a decisão, o valor cobrado passa dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,60.

Conforme publicação no Diário Oficial da União da quinta-feira (5), a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) aprovou o aumento no dia 6 de outubro de 2020.

De acordo com a ANTT reajuste é consequência de efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 1º de junho de 2020.

Ponte Rio-Niterói – Desde 1° de junho de 2015 o trecho Acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Niterói) – Entr. RJ-071 (Linha Vermelha) é administrado pela Ecoponte, empresa do Grupo EcoRodovias.

A concessionária é responsável pela exploração e manutenção do sistema rodoviário de 13,2 km de extensão e 10 quilômetros de acessos, e pela prestação de serviço aos mais de 150 mil veículos que trafegam diariamente pela Ponte.

Em agosto de 2019, o valor de R$ 4,30 vem sendo mantido desde 2018, quando houve o último aumento.

Na época, o valor do pedágio não foi reajustado devido a duas obras pendentes: a construção da alça de ligação com a Linha Vermelha, com atraso no cronograma, e a implantação de uma passarela na altura da Ilha do Mocanguê.