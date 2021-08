Pedágio mais caro na Via Lagos

O reajste anual de tarifa de pedágio para a concessionária Via Lagos, que opera a ligação viária Rio Bonito-Araruama-São Pedro d’Aldeia (RJ-124), foi homologado em sessão regulatória, o Conselho Diretor da Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro). A Via Lagos poderá praticar as tarifas reajustadas a partir deste domingo (1º/08).

Na decisão, ficou decidido o reajuste de 15,75% para a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) e de 15,57% para a Tarifa Básica de Pedágio com Adicional (TBA), referentes à variação de uma cesta formada por quatro índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas (FGV), no período compreendido entre agosto de 2020 e julho de 2021 (projetado).

Desta forma, a concessionária fica autorizada a cobrar a Tarifa Básica de Pedágio, que passa dos atuais R$ 12,70 para R$ 14,70, e a Tarifa Básica de Pedágio com Adicional, praticada entre 12h de sexta-feira e 12h de segunda-feira, que passa dos atuais R$ 21,10 para R$ 24,50.

Na mesma sessão regulatória, a Agetransp também homologou o reajuste anual de tarifa de pedágio para a concessionária Rota 116, que opera o sistema viário Itaboraí-Nova Friburgo-Macuco (RJ-104 e RJ-116), conforme previsto no contrato de concessão. Na ocasião, a agência homologou o reajuste de 11,11% para a Tarifa Básica de Pedágio, referente a uma cesta básica composta por sete índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas e pelo Índice de Preços ao Consumidor, medidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período de 12 meses (entre junho de 2020 e junho de 2021).

Desta forma, considerando as cláusulas de arredondamento, a Rota 116 foi autorizada a cobrar a nova tarifa, que passa dos atuais R$ 6,30 para R$ 7,00 (sete reais). A cobrança começa a vigorar a partir de 1º de agosto.