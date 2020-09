Peça on-line de Guga Gallo mostra a dura realidade da vida dos moradores de rua

A Cia. Arte de Interpretar volta aos palcos e apresenta hoje às 20h o espetáculo “Rua”, com transmissão ao vivo no Facebook do Theatro Municipal de Niterói e da Cultura Niterói. O texto, que trata da temática em torno dos meninos e meninas de rua, foi elaborada por meio de pesquisa de campo dos redatores Guga Gallo e Carla Alrac, que ouviram desses jovens suas histórias familiares, as circunstâncias que os levaram ao submundo e o dia a dia de perigos e preconceitos.

“A peça conta a história de sete moradores de rua que enfrentam todo tipo de dificuldades que a

falta de um lar pode trazer. É forte, emocionante,e nos dá a certeza de que a caminhada para um mundo justo, equilibrado e igual infelizmente ainda está muito distante da realidade”, comentou o roteirista e diretor Guga Gallo. “Depois de entrevistas feitas pela equipe, trouxemos ao público os motivos pelos quais muitos brasileiros vivem nessa situação. O objetivo é conscientizar as pessoas, começando por nós mesmos, do elenco e da produção. Todos mudamos muito depois de iniciar esse trabalho e esperamos levar até vocês essa mudança.

No elenco, além de Gallo, estão o global Flávio Fartura, Orlando Júnior, Eduardo Silva, Mayara Rocha, Eduarda Bittencourt, Jhully Martins, Karim Cardozo, Kalena Cardozo, Clara Nogueira, Fernanda Mascarenhas,Victória Mascarenhas, Isabela Celoni e Lucas Flaquer. A sonoplastia é de Carlos Gabriel, a iluminação de Raphael César Grampola e o design de Igor Lobianco.