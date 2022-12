Peça em cartaz na UFF aborda conflitos nas relações familiares

“O PRATO PRINCIPAL” no Teatro da UFF estará em cartaz no próximo final de semana

Com idealização de Raquel Penner e Luiz Filipe Carvalho, dramaturgia de Joana Penna e Diego Molina e direção de Claudia Ventura e Alexandre Dantas, o espetáculo teatral “O Prato Principal” abordará os conflitos, tensões, doçuras e tragédias nas relações familiares. Tudo isso durante uma noite de Natal. O que inicialmente pode parecer uma simples relação familiar, entre dois irmãos e uma mãe, detona revelações, sentimentos e uma perda de controle trágica.

O núcleo principal dessa história é formado por Ecila (Dida Camero) e também pelos gêmeos Giovana (Raquel Penner) e Guilherme (Luiz Filipe Carvalho). A trama se passa no dia 24 de dezembro, enquanto o núcleo familiar se prepara para o Natal, cujo costumeiro ritual é interrompido pela inesperada chegada de outros familiares. A presença desses “estranhos” não é bem vinda. O Natal de Ecila é totalmente tumultuado, vindo à tona fortes revelações sobre o passado e o presente dos três moradores da casa. O conflito evolui para o completo e surpreendente estraçalhamento da família.



Nos dois primeiros dias (9 e 10), haverá um debate após o espetáculo, onde será abordado o tema que perpassa a peça (a Síndrome de Münchausen por Procuração) com a participação do elenco e outros integrantes da equipe, além da psiquiatra Drª Nathalia Mazolli. Na última apresentação, dia 11/12, o espetáculo terá a participação da intérprete de Libras Stephannie Carvalho.



Este é o segundo espetáculo idealizado por Raquel Penner que, paralelamente a este projeto, segue circulando com o sucesso de público e crítica, Cora do Rio Vermelho, a partir da vida e obra de Cora Coralina. Também integram o elenco Luiz Filipe Carvalho e Dida Camero, atriz atualmente no ar como a Lurdeca em Verdades Secretas 2.





Fotos: Bianca Oliveira

É a partir da relação dos três e de assuntos que começam a ser relevados que a trama se adensa e toma rumos inesperados. Mas ainda há personagens periféricos, que orbitam essa família, todos também representados por Raquel e Luiz Filipe. Essas personagens são detonadoras de revelações, sentimentos, que despertam nos gêmeos sentidos adormecidos, ou mesmo inexistentes, até então. Ecila é uma senhora sexagenária vista pela comunidade como uma boa pessoa, mas acima de tudo uma mãe zelosa e dedicada. Já os “meninos”, como ela mesma costuma dizer, são fissurados pela mãe e disputam entre si o favoritismo de seu amor e atenção, apesar de já terem cerca de trinta anos. Mas quem vê de longe não sabe que aquela casa esconde um lado macabro: Ecila enreda os gêmeos num jogo cruel de manipulação e abuso, de modo que pareça externamente devotada aos filhos, quando na verdade os adoece, tornando-os totalmente dependentes dela. A matriarca constrói, entre quatro paredes, um mundo à parte do resto da sociedade, de tal forma que Giovana e Guilherme nem desconfiam que aquela vida que levam não é igual à de todos os jovens.







Serviço:

O Prato Principal

Temporada: 09, 10 e 11 de Dezembro

Dias e horários: sexta e sábado às 20h, e domingo, às 19h

Apresentação com intérprete de libras: 11 de Dezembro

Elenco: Dida Camero – Raquel Penner – Luiz Filipe Carvalho

Local: Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói/RJ

Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia-entrada). Há também um valor especial para formação de plateia, com o preço único de R$ 5 (Para moradores das áreas periféricas de Niterói e associados da APADA/Niterói – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos/Surdos).

Duração: 70 minutos

Lotação: 376 pessoas

Classificação Etária: 16 anos.

Redes (Instagram): @oprato.principal