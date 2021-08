PEC do voto impresso é derrotada na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados votou agora à noite a PEC 135/2019 do Voto Impresso, que acrescenta na Constituição Federal a votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, sendo obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria. A PEC foi derrotada depois de somente 229 deputados votarem a favor. Como trata-se de uma proposta para mudar a Constituição, eram necessários 308 votos para aprovar a PEC. Como essa quantidade de votos não foi alcançada, ela será arquivada e não haverá novas votações. O formato atual de votação e apuração deve ser mantido nas eleições de 2022. Outros 218 deputados votaram contra a mudança. Ao todo, 448 votos foram computados, com uma abstenção.

O texto foi rejeitado anteriormente pela comissão especial por 22 votos a 11, mas os pareceres das comissões especiais de PECs não são terminativos.

“Eu queria, mais uma vez, agradecer ao plenário desta Casa pelo comportamento democrático de um problema que é tratado por muitos com muita particularidade e com muita segurança. A democracia do plenário desta Casa deu uma resposta a esse assunto e, na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado”, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O Plenário analisou hoje (10) o texto original da PEC, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), que determina a impressão de “cédulas físicas conferíveis pelo eleitor” independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos.

Na ultima quinta-feira (5), a comissão já havia rejeitado o parecer do deputado Filipe Barros (PSL-PR), cujo substitutivo propunha a contagem pública e manual dos votos a partir de cédulas impressas no momento da votação. No dia seguinte, o colegiado aprovou parecer do deputado Raul Henry (MDB-PE), que recomenda a rejeição também da proposta original.

