PEC da Transição é aprovada pelo Senado em primeiro turno

O plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (7), a PEC da Transição, proposta pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto recebeu votos 64 favoráveis e 16 contra, em primeiro turno. A proposta agora segue para o segundo turno de votação, que deve ocorrer ainda nesta noite.

O valor total da PEC ficou no total de R$ 145 bilhões no período de dois anos, além de abrir margem de quase R$ 23 bilhões para recompor o orçamento deste ano.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o texto relatado pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG) firmou um acordo para reduzir o valor total e o prazo em que a emenda vai vigorar. Com a medida, o novo governo poderá pagar o Bolsa Família de R$ 600, acrescido de R$ 150 por criança de até 6 anos a partir de janeiro.

Orientaram favoráveis ao texto, as bancadas do MDB, PSD, PT, União Brasil, PDT, PTB, Pros, Cidadania, PSB, Republicanos e Rede. Já os partidos do PL e PP foram contrários à proposta. Enquanto as siglas do Podemos, PSDB, liberaram seus parlamentares.

O texto da PEC recebeu apenas uma emenda, do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). A sugestão de Guimarães pede que ao invés de R$ 145 bi, sejam acrescidos R$ 100 bi ao teto de gastos no período de um ano.

No Senado Federal, para que uma emenda seja considerada são necessárias 49 assinaturas. Outras 11 sugestões não chegaram a ter o mínimo do requisito, por isso, não foram viabilizadas à votação.

