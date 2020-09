PDT sela acordo para ser vice na chapa do PT em São Gonçalo

O presidente do PDT de São Gonçalo, Marlos Costa, será o candidato a vice na chapa de Dimas Gadelha, do PT. Eles selaram o acordo nesta sexta-feira (11). Na quarta-feira os dois se encontraram em um restaurante próximo à Prefeitura de São Gonçalo., onde a aliança foi costurada para a união das siglas na corrida eleitoral gonçalense.

A repercussão do primeiro encontro fez com que Marlos negasse veementemente que o PDT faria uma coligação com o PT.

“O PDT de São Gonçalo reafirma sua candidatura própria a prefeito em São Gonçalo. Vale ressaltar, que qualquer encaminhamento sobre possibilidade aliança partidária na cidade, de acordo com as resoluções do PDT, cabe à direção nacional do partido”, declarou antes do segundo encontro.

Na ocasião, o agora confirmado candidato a vice-prefeito afirmara que o almoço “teve por motivação unicamente o debate franco e público que estamos fazendo na cidade já há algumas semanas com diversas forças progressistas sobre o cenário eleitoral de 2020, não se tratando de uma reunião visando apoio recíproco nem sequer unificação de candidaturas”.

Uma das lideranças de São Gonçalo que estiveram presentes ao primeiro almoço foi o ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto (PCdoB). Para ele, a criação de uma chapa forte da esquerda se faz necessária para a corrida eleitoral.

“Essa aliança PT-PDT estava sendo costurada. Agora, falta ser ratificada nas convenções. Falta definir a troca de apoio em outros locais. Faz parte do jogo político!, disse.

Apesar de seu partido ter fechado coligação com o PSOL, Brizola Neto defende uma candidatura única do campo progressista.

“Será uma eleição difícil. Estamos nos recuperando. O objetivo é colocar uma chapa da esquerda no segundo turno. Hoje, meu partido fechou a candidatura do Isaac Ricalde. Se for confirmada na convenção, iremos respeitar a decisão do partido. O que preocupa é que não há um candidato do campo progressista no segundo turno, de acordo com as últimas pesquisas”, afirmou.