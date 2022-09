PDT questiona gastos de Bolsonaro com aviões da FAB em período eleitoral

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressou com ação na Justiça Eleitoral questionando os gastos de Jair Bolsonaro com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para atos de campanha eleitoral. De acordo com a legislação eleitoral, embora o presidente possa utilizar os aviões da FAB, os gastos em ano eleitoral precisam ser ressarcidos pelo seu partido político.

No entanto, de acordo com a ação do PDT, a FAB não está cumprindo o preceito da publicidade e não tem apresentado as informações sobre os voos realizados nos meses de agosto e setembro nem os custos desses deslocamentos, assim como quais foram os critérios para a cobrança e futuro ressarcimento pelo partido do presidente.

“A absoluta ausência de informações relativas às viagens do senhor Jair Bolsonaro durante esse período de campanha eleitoral, realizadas com as aeronaves da FAB, sem que seja feita a devida identificação dos voos para a participação de atos e eventos de caráter eleitoral, dificultará o controle do devido ressarcimento das despesas, exigido pela Lei Eleitoral”, traz o texto da ação.

O PDT está cobrando as informações sobre as datas dos voos, quais aviões estão sendo utilizados, quais os trajetos realizados, a lista dos passageiros que acompanharam Bolsonaro, os custos de cada voo e o quanto foi gasto no total.