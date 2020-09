PDT confirma o nome de Axel Grael para disputar a Prefeitura de Niterói

O PDT confirmou, na segunda-feira (31), a candidatura de Axel Grael a prefeito de Niterói. “A cidade vai continuar seguindo em frente, cada vez mais perto de se tornar o melhor lugar do Brasil para viver e ser feliz”, ressaltou Grael durante a convenção do partido, acompanhada por milhares de pessoas pelas redes sociais. Hoje, será a vez do Solidariedade ratificar Paulo Bagueira, atual presidente da Câmara de Vereadores, como candidato a vice-prefeito na chapa que tem o apoio do prefeito Rodrigo Neves. Devido à necessidade de isolamento social, as convenções dos partidos acontecem em cerimônias fechadas.



“Estamos iniciando nossa caminhada nesta campanha eleitoral, com debate público, mostrando os resultados do que fizemos até aqui e nosso projeto para continuidade desta gestão. Continuidade não é fazer de novo. É manter esta ideologia, que olha para todos e para todas as regiões. Detectamos cada necessidade de Niterói e traçamos o plano de ação”, detalhou Axel Grael, que assim como o prefeito Rodrigo Neves, fez questão de ressaltar a força da nominata de vereadores do partido que tiveram a candidatura homologada na noite desta segunda.





Grael também falou sobre os avanços dos últimos anos e sobre o futuro de Niterói. Ele pontuou que será preciso retomar o ambiente de prosperidade no município no cenário pós-pandemia, com intervenções que estimulem a economia da cidade.



“Para a retomada, será fundamental o conjunto de intervenções preparado pela Prefeitura. A dragagem do canal de São Lourenço vai permitir a retomada o setor de logística e offshore, o nosso Mercado Municipal, por tanto tempo abandonado, será devolvido à população com 180 lojas, e o programa de melhorias habitacionais que está sendo preparado vai retomar a geração de renda e promover qualidade de vida nas comunidades”, adiantou Axel, que também falou das ações de urbanização que levarão infraestrutura à comunidade do Viradouro.



Durante discurso, ele defendeu que Niterói precisa ser protegida das fake news, daqueles que não têm compromisso com a cidade e que não tem capacidade de fazer avanços como os dos últimos anos, feitos por uma gestão que classificou como histórica para o município.



O prefeito Rodrigo Neves, presidente do PDT-Niterói, fez um balanço do governo, ressaltando os avanços do saneamento, as 25 novas escolas, investimentos em drenagem e infraestrutura na Região Oceânica, além de obras de mobilidade como o túnel Charitas-Cafubá, os mergulhões do Centro e o alargamento da marquês do Paraná. Os resultados positivos na Segurança Pública, através do Niterói Presente e do Proeis, também ganharam destaque.



“Assumimos o governo, em 2013, em um contexto difícil desde a tragédia climática de 2010. Atravessamos essa década, infelizmente uma das piores do país. Agora encerramos 2020 com a autoestima resgatada e contas públicas planejadas, saúde fiscal e plano estratégico. Eu não tenho a menor dúvida que a chapa Axel-Bagueira é nossa melhor opção para fazer nossa cidade avançar e, sobretudo, proteger Niterói. A próxima década será muito difícil pro Brasil e para o Rio de Janeiro. Neste cenário de crise mais geral, Niterói não pode correr riscos com aventuras”, defendeu.



O prefeito lembrou, ainda que o salto de cobertura do Programa Médico de Família nos últimos anos foi imprescindível no combate à pandemia do novo coronavírus. A ampliação do Hospital Mário Monteiro, a reabertura do Getulinho e as obras do Carlos Tortelly fazem parte dos investimentos massivos de Niterói, que ampliou em R$ 200 milhões o investimento em Saúde.



Paulo Bagueira falou da expectativa de poder continuar contribuindo para a cidade, participando dos avanços, agora no Poder Executivo.



“Quando fui convidado pelo Axel e Rodrigo para ser vice da chapa, foi um orgulho muito grande. Porque o que o Axel foi para o Rodrigo, quero ser para o Axel. Vamos caminhar pela nossa cidade, contando com todos que amam Niterói. Vamos dar continuidade a esse governo e fazer as inovações necessárias”, finalizou.



Perfil



Axel Schmidt Grael, 62, é engenheiro florestal, gestor público e ambientalista. Na década de 1970 iniciou suas atividades como ambientalista com a criação do Movimento de Resistência Ecológica (MORE), organização pioneira do movimento no Rio e em Niterói. Liderou iniciativas em defesa da Baía de Guanabara e na campanha que resultou na criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca.



Em 1991, foi nomeado para a sua primeira experiência governamental, como presidente do IEF – Instituto Estadual de Florestas. Depois disso, presidiu também a FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente em duas gestões (1999-2000 e 2007-2008) e foi Subsecretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. É funcionário público de carreira, aprovado em Concurso Público para engenheiro florestal da Prefeitura do Rio de Janeiro.



De 2013 a junho de 2020, atuou na Prefeitura de Niterói como vice-prefeito (2013 a 2016), secretário Executivo e secretário municipal de Planejamento, participando ativamente, ao lado do prefeito Rodrigo Neves, da captação de recursos, elaboração de projetos e implantação de ações nas diferentes áreas de atuação do Município.



No terceiro setor, destaque para sua atuação no Projeto Grael, fundado em 1998. Desde então, mais de 17 mil jovens e crianças da rede pública de ensino tiveram iniciação esportiva por meio da vela e foram preparados para o mercado de trabalho.



Nasceu em São Paulo devido às mudanças constantes de lar por conta da carreira militar do pai, mas possui raízes em Niterói desde a chegada do avô, Preben Schmidt, em 1924, oriundo da Dinamarca. Casado com Christa Vogel Grael, é filho de Ingrid Schmidt e do coronel Dickson Melges Grael e irmão dos medalhistas olímpicos Torben Grael e Lars Grael.